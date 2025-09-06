Dio si dona agli uomini – Marco Calzoli

In Atti 2 leggiamo questo celebre episodio:

“1 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 2 Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dov’essi erano seduti. 3 Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. 4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi.

5 Or a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. 6 Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7 E si stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? 8 Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natìa? 9 Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, 10 della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, 11 tanto Giudei che proseliti, Cretesi e Arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». 12 Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l’uno l’altro: «Che cosa significa questo?» 13 Ma altri li deridevano e dicevano: «Sono pieni di vino dolce»”.

Si tratta del racconto della Pentecoste, secondo la versione di Luca.

Al versetto 1 il verbo greco sumpleoun significa letteralmente “compiere”, “completare”, “riempire”, quindi la espressione greca en tōi sumplērousthai tēn ēmeran tēs Pentekostēs andrebbe tradotta letteralmente “quando il giorno della Pentecoste si stava compiendo”. Osserviamo che en tōi + infinito è un semitismo, che ricalca l’infinito costrutto ebraico preceduto dalla preposizione be.

Per capire a fondo il compiersi di cui parla Luca, occorre rifarsi al “conteggio” (‘omer) degli ebrei. Dal giorno di Pasqua alla Pentecoste. La Pentecoste è una delle tre grandi feste di pellegrinaggio (Shalosh Regalim), essa si celebra cinquanta giorni dopo la Pasqua. Luca vuole dire che questo giorno, il cinquantesimo, si sta compiendo, cioè, è giunto. La Pentecoste cristiana, quando Dio dà il suo Spirito, coincide con quella ebraica.

Innanzitutto, per gli ebrei la Pentecoste è la festa delle primizie della mietitura: i primi frutti sia del parto sia della terra sono per il Signore perché essi danno una gioia immensa dopo le fatiche umane. Sant’Ireneo dice che, in quel giorno, lo Spirito ha trasformato il consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio. Ma questo è già nel testo degli Atti 2, infatti coloro che parlano altre lingue ricevono per primi lo Spirito del Signore e cominciano ad annunciare il vangelo a tutti i popoli.

Secondo la tradizione ebraica, la Pentecoste è anche la festa della gioia, sottolineata nel testo di Luca dal riferimento al vino dolce, che dà euforia.

San Basilio Magno dice che la Pentecoste è una nuova creazione, per questo il riferimento alle primizie dà al testo un connotato assai suggestivo. Il popolo della Nuova Alleanza è la primizia proprio perché per primo toccato dallo Spirito.

Per gli ebrei, infatti, la Pentecoste è anche la festa dell’Alleanza. Secondo la tradizione ebraica l’Alleanza sul Sinai, stipulata da Mosè con Dio, sarebbe avvenuta il giorno di Pentecoste; pertanto, si celebra nella Pentecoste il rinnovo dell’Alleanza, come avviene solennemente presso gli esseni. Nel Libro dei Giubilei tutte le alleanze più importanti avvengono il giorno di Pentecoste.

C’è anche un gioco di parole in ebraico. I rabbini adottano una tecnica esegetica detta Altikrà “non leggere” o secondo un’altra vocalizzazione “leggi”. Dicono che Ḥag ha-Shavuot, Festa delle Settimane (nome ebraico della Pentecoste), si può leggere anche Shevuot, cioè “dei Giuramenti”. Per i rabbini la vocalizzazione non viene da Dio, quindi il testo ebraico, che è solo consonantico, può essere interpretato in varie maniere cambiando le vocali, così da poter acquisire nuovi significati. Pertanto, il “giuramento” rimanda al rinnovare l’Alleanza.

Un famoso rabbino, Joseph Karo, che ha formalizzato i precetti da adottare in seno alla comunità ebraica sefardita, ha detto che gli ebrei ogni giorno nella festa della Pentecoste ricevono di nuovo la Torah, cioè l’insegnamento per eccellenza dato da Dio agli uomini.

In ebraico il numero 7 è la Pienezza, infatti nel settimo giorno Dio si è riposato e ha messo il sigillo sulla creazione, inaugurando lo Shabbat. Qui abbiamo 7 per 7 (49), quindi il giorno quarantanove è la pienezza delle settimane, per questo gli ebrei chiamano la Pentecoste anche Festa delle Settimane. A questo punto il cinquantesimo giorno è una pienezza ulteriore del tempo, il giorno per eccellenza. Il Giubileo avviene per gli ebrei ogni 50 anni. Probabilmente qui Luca adopera il verbo greco “completarsi” per indicare anche questo giorno perfetto, “pieno”.

Dio ha dato dapprima con Mosè una legge scritta sulla pietra e ha chiesto al popolo l’osservanza dei comandamenti. Il popolo ha infranto la prima Alleanza, ma nonostante questo Dio ha scritto una Nuova Alleanza, nei cuori delle persone. In Giovanni 8 gli anziani presentano a Gesù una adultera e loro la vogliono lapidare. Gesù sta nel tempio, ove il pavimento è di pietra, e scrive per terra, su quella pietra. La prima tavola di pietra è stata scritta col dito di YHWH, quest’altra, quella della Nuova Alleanza, è scritta col dito di Cristo, che quindi è il Dio di sempre, ma che sta innovando la legge.

Adesso la nuova tavola è il cuore dei credenti. A questo punto lo Spirito che scende sugli apostoli rinnova il loro cuore per la ultima, definitiva Alleanza. Leonida, il padre di Origene, bacia il figlio appena battezzato sul petto in quanto in quest’ultimo è sceso Dio stesso. Il profeta Geremia 31 la prevede:

“33 Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”.

Il popolo è sempre infedele, anche noi, ma Dio non può rinnegare sé stesso. Ma addirittura conferisce un dono maggiore, donando al popolo un cuore di carne, come profetizza Ezechiele 36:

“26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27 Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. 28 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 29 Vi libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la carestia”.

Questo è avvenuto con lo Spirito Santo, a cominciare dal giorno di Pentecoste, sulle primizie del popolo dei redenti. Lo Spirito è la terza Persona della Trinità, quella che costituisce il rapporto di Amore all’interno delle Persone divine, il Padre (Creatore) e il Figlio (Redentore). San Paolo afferma che “pieno compimento della legge è l’amore” (Romani 13, 10). Gli autori del Nuovo Testamento chiamano in greco nomos, “legge”, la Torah data da Dio a Mosè.

Innanzitutto, Dio si dona agli uomini incarnandosi in questa dimensione terrena quasi duemila anni fa. Egli assumere un corpo fragile e caduto in Cristo, nascendo da una vergine di nome Maria. Egli scende nelle nostre coordinate spazio-temporali abbracciando in tutto il nostro mondo.

A 33 anni Cristo muore in croce in sacrificio a Dio Padre per la salvezza del genere umano. Nell’Antico Testamento si sacrificano animali, ora Cristo si offre lui medesimo, dando compimento ai sacrifici antichi.

In ogni Messa si riattualizza il sacrifico di Cristo sulla croce. Il pane e il vino consacrati dal sacerdote sono il corpo e il sangue di Cristo, che continua a offrirsi in riscatto per gli uomini e questo unicamente per amore. Infatti “Dio è amore” (1Giovanni 4, 8). Deuteronomio 4, 31: “YHWH tuo Dio è un Dio misericordioso”, dove raḥum, “misericordioso”, riassume tutto l’atteggiamento tenero che Dio ha nei confronti dei suoi fedeli e di tutto il mondo, in quanto la parola ha la stessa radice di raḥamim, “misericordia”, che significa letteralmente “viscere materne”. Dio ci ama come una tenera madre. Questo stesso atteggiamento è presente nel Nuovo Testamento, che lo attribuisce a Cristo, adoperando il verbo greco spalnchnizomai, “avere compassione”, ma che letteralmente allude alle “viscere” (ta splanchna). Marco 1, 41:

Allora si reca da Gesù un lebbroso: lo supplica in ginocchio e gli dice: Se vuoi, puoi guarirmi! Quindi Gesù “mosso a compassione, stese la mano, …”. Il verbo greco adoperato dall’evangelista è splanchnistheis.

Giovanni Paolo II (Ecclesia de Eucharistia 12):

“Questo aspetto di carità universale del Sacramento eucaristico è fondato sulle parole stesse del Salvatore. Istituendolo, egli non si limitò a dire «Questo è il mio corpo», «questo è il mio sangue», ma aggiunse «dato per voi…versato per voi» (Lc 22,19-20). Non affermò soltanto che ciò che dava loro da mangiare e da bere era il suo corpo e il suo sangue, ma ne espresse altresì il valore sacrificale, rendendo presente in modo sacramentale il suo sacrificio, che si sarebbe compiuto sulla Croce alcune ore dopo per la salvezza di tutti. La Messa è ad un tempo e inseparabilmente il memoriale del sacrificio nel quale si perpetua il sacrificio della Croce e il sacro banchetto della comunione al corpo e al sangue del Signore.

La Chiesa vive continuamente del sacrificio redentore, e ad esso accede non soltanto per mezzo di un ricordo pieno di fede, ma anche in un contatto attuale, poiché questo sacrificio ritorna presente, perpetuandosi sacramentalmente, in ogni comunità che lo offre per mano del ministro consacrato. In questo modo l’Eucaristia applica agli uomini d’oggi la riconciliazione ottenuta una volta per tutte da Cristo per l’umanità di ogni tempo. In effetti, il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell’Eucaristia sono un unico sacrificio. Lo diceva efficacemente già san Giovanni Crisostomo: «Noi offriamo sempre il medesimo Agnello, e non oggi uno e domani un altro, ma sempre lo stesso. Per questa ragione il sacrificio è sempre uno solo. […] Anche ora noi offriamo quella vittima, che allora fu offerta e che mai si consumerà».

La Messa rende presente il sacrificio della Croce, non vi si aggiunge e non lo moltiplica. Quello che si ripete è la celebrazione memoriale, l’«ostensione memoriale» (memorialis demonstratio) di esso, per cui l’unico e definitivo sacrificio redentore di Cristo si rende sempre attuale nel tempo. La natura sacrificale del Mistero eucaristico non può essere, pertanto, intesa come qualcosa a sé stante, indipendentemente dalla Croce o con un riferimento solo indiretto al sacrificio del Calvario”.

Quale grande amore ha il Padre nei confronti dell’umanità per darci nientemeno che suo Figlio in riscatto per noi! Giovanni 3:

“16 Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio”.

La Messa è la fonte e il culmine della vita cristiana in quanto in essa si rinnova questo grandissimo atto di amore di Dio per l’umanità. Nella Eucaristia vi è la presenza vera e reale del corpo, del sangue, dell’anima e della divinità di Nostro Signore Gesù Cristo.

Papa Francesco (Dilexit nos 103):

“Sant’Agostino ha aperto la strada alla devozione al Sacro Cuore come luogo di incontro personale con il Signore. Per lui, cioè, il petto di Cristo non è solo la fonte della grazia e dei sacramenti, ma lo personalizza, presentandolo come simbolo dell’unione intima con Cristo, come luogo di un incontro d’amore. Lì sta l’origine della sapienza più preziosa, che è quella di conoscere Lui. Infatti, Agostino scrive che Giovanni, l’amato, quando nell’ultima Cena chinò il capo sul petto di Gesù, si accostò al luogo segreto della sapienza. Non siamo di fronte a una semplice contemplazione intellettuale di una verità teologica. San Girolamo spiegava che una persona capace di contemplazione «non gode della bellezza del ruscello d’acqua, ma beve l’acqua viva del costato del Signore»”.

Nella Eucaristia vi è il corpo risorto di Cristo. Secondo i mistici nella Eucaristia vi sarebbe il suo Cuore. La donazione di Dio all’umanità si esprime nella donazione del suo Cuore santissimo. San Francesco di Sales (Filotea II, 14):

“Non ti ho ancora parlato del sole degli esercizi spirituali: il santissimo e sommo Sacrificio e Sacramento della Messa, centro della religione cristiana, cuore della devozione, anima della pietà, mistero ineffabile che manifesta l’abisso della carità divina; per suo mezzo Dio si unisce realmente a noi e ci comunica, in modo meraviglioso, le sue grazie e i suoi doni. L’orazione innalzata in unione a questo Sacrificio divino possiede una forza da non potersi esprimere a parole, o Filotea. Per mezzo suo l’anima abbonda di doni celesti, perché abbraccia l’Amato, che la ricolma talmente di profumi e di soavità spirituali, che essa assomiglia a una colonna di fumo di legni aromatici, di mirra, di incenso e di tutte le essenze che usa il profumiere, secondo quanto dice il Cantico. Organizzati in modo da partecipare ogni giorno alla santa Messa, per offrire assieme al sacerdote, a Dio Padre, il sacrificio del Redentore, per il tuo bene e quello di tutta la Chiesa”.

La risurrezione di Cristo avviene tre giorni dopo la sua morte in croce. Poco dopo egli ascende al Cielo e siede alla destra di Dio Padre, introducendo in questa maniera la nostra umanità nel cuore stesso della Santissima Trinità. Da lì egli manda lo Spirito Santo a rinnovare la terra, inaugurando il tempo della Chiesa, che è Santa in quanto assistita dallo Spirito, anche se è formata da peccatori.

San Giovanni della Croce (Fiamma d’amor viva 3,6) riassume il mistero del cristianesimo, che è un atto di donazione di Dio agli uomini:

“E così il tuo Sposo che è in te, ti riempie dei suoi doni… mentre ti dice in questa unione che dipende da Lui, ma non senza tua grande gioia: ‘Io sono tuo e per te e sono contento di essere quello che sono per essere tuo e per darmi a te’”.

Per l’Antico Testamento lo Sposo di Israele è Dio, YHWH, e il più grande peccato del suo popolo è la infedeltà alla legge, paragonata a un adulterio. Nel Nuovo Testamento Gesù si definisce lo Sposo, dichiarando così di essere il Dio di sempre.

In Deuteronomio 4 c’è un affascinante gioco di parole: al versetto 16 si accenna al fatto che Israele si è “pervertito” ricorrendo agli idoli (il verbo ebraico è šaḥat), tuttavia al versetto 31 YHWH non lo “distruggerà” (šaḥat).

In definitiva il cristianesimo è un grande mistero di amore. Gesù ha detto a Santa Faustina Kowalska che, se gli uomini non credessero alle sue parole di amore, dovrebbero credere perlomeno alle sue piaghe. Quel crocifisso appeso alle pareti ci ricorda in ogni momento il grande amore di Dio per l’umanità.

Dio non è distante, ma ci è più vicino del nostro migliore amico. In egiziano antico “dio” è neter, da una radice che vuol dire “funzione”, nel senso che egli è funzionale alla nostra felicità, di più, alla nostra salvezza. Sempre in egiziano antico akh vuol dire “spirito luminoso”, da una radice che veicola l’idea della utilità. Qualcosa del genere avviene anche in arabo, dove la parola ginn, che indica uno spiritello, significa etimologicamente “adattare”, nel senso che gli spiriti buoni sono adatti alla nostra felicità.

I mistici dicono che l’intero universo spirituale, cioè Dio e gli angeli, gli spiriti celesti e tutte le altre creature, complotta affinché noi ci realizziamo in questo mondo e ci prepariamo per quell’altro.

San Paolo ci ricorda come Dio abbia parlato in passato molte volte a uomini mediante persone scelte appositamente, ma adesso si è manifestato in Cristo (Ebrei 1, 1). San Paolo si sta riferendo sicuramente alle rivelazioni concesse ai profeti dell’Antico Testamento, e probabilmente anche a rivelazioni che costellano la storia delle religioni del mondo, viste da alcuni come tentativi di Dio di manifestarsi agli uomini di tutti i tempi con il proposito di venire loro in aiuto, anche se la rivelazione definitiva è quella cristiana.

Sempre san Paolo dichiara che la salvezza operata da Dio da quando il mondo è stato creato si realizza “nella speranza contro ogni speranza” (Romani 4, 18). Infatti “la sua tenerezza si spande su tutte le creature” (Salmo 145, 9), specie sul popolo da lui eletto, ma non esclusivamente. Dio è “Padre di tutti, è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti” (Efesini 4, 6).

Le religioni del mondo sono costellate di metodi che le intelligenze superiori hanno donato alle persone per farle progredire lungo il cammino, anche se la salvezza avviene unicamente per mezzo del sacrificio redentivo di Cristo, unico Salvatore del mondo.

Ma come compie Dio l’opera della salvezza? Ma cosa è Dio? E come fa, salvando il creato e le sue creature, a donare sé stesso?

Secondo la Scolastica l’essere dei filosofi altro non è che Dio. Ricordiamo che per Parmenide l’essere è finito, sarà Melisso ad affermarne l’infinità (DK 30 B 2), cosa che costituisce l’elemento più originale del suo pensiero:

“Poiché esso (l’essere) non è nato, esso è e sempre è stato e sempre sarà e non ha né principio né fine, ma è infinito (all’apeiron estin)”.

Inoltre, Melisso pone nell’essere la relazione tra infinità e eternità (per esempio in DK 30 B 3):

“Ma, come è eterno (all’ōsper estin aei), così anche in grandezza deve essere senza limiti”.

Lo stesso Melisso afferma (DK 30 B 6) riguardo all’essere qualcosa che somiglia al monoteismo delle religioni (anche Parmenide afferma l’unità dell’essere):

“Se infatti è infinito, deve essere uno (en eiē an): perché se fossero due, i due non potrebbero essere infiniti, ma l’uno avrebbe limite nell’altro”.

Perché c’è dell’essere piuttosto che nulla? Perché sì. Questa è una risposta da prendere con la massima serietà, non un motto di spirito. Il fatto stesso che possiamo porci la domanda (che non potremmo porci se non ci fosse nulla, neppure noi che la poniamo) significa che la condizione di ogni domanda è che ci sia dell’essere. L’essere non è un problema di senso comune (ovvero il senso comune non se lo pone come problema) perché è la condizione stessa del senso comune. All’inizio del De Veritate (1.1) san Tommaso dice: “Illud autem quod primum intellectus concipit quasi notissimum, et in quo omnes conceptiones resolvit, est ens”. Che ci sia qualcosa è la prima cosa che il nostro intelletto concepisce, come la più nota ed evidente, e tutto il resto viene dopo. Ovvero, non potremmo pensare se non partendo dal principio (implicito) che stiamo pensando qualcosa. L’essere è l’orizzonte, o il bagno amniotico, in cui naturalmente si muove il nostro pensiero – anzi, siccome per Tommaso l’intelletto presiede alla prima apprensione delle cose, è ciò in cui si muove il nostro primo conato percettivo.

Quindi siamo immersi in Dio. E già questo è il suo primo donarsi all’umanità. Ma questo primo donarsi serba un interrogativo gnoseologico, oltre che metafisico: se Dio è tutto ciò che c’è, pur nella presenza delle coscienze individuali, le quali però per pensare ed essere devono basarsi su di Lui, come possiamo conoscere? Per conoscere bisogna allontanarsi dall’oggetto: ma con Dio come è possibile allontanarsi? Pertanto, è possibile conoscere Dio o farci perlomeno qualche ragionamento?

Tuttavia, tutti i filosofi parlano di essere e i teologi di Dio. Aristotele ha inserito l’essere nell’orizzonte del “dire”: ha strutturato un discorso sull’essere in maniera compiuta. Anche se prima di lui Parmenide ha fondato la logica discorsiva. Il dramma dell’essere aristotelico sta nel “leghetai”. Che lo si dica in uno o in molti modi, l’essere è qualcosa che “si dice”. Sarà pure l’orizzonte di ogni altra evidenza, ma diventa problema filosofico solo nel momento che se ne parla. Anzi è proprio il fatto che se ne parli che lo rende ambiguo e polivoco. Il fatto che la polivocità possa essere ridotta non toglie che ne prendiamo coscienza solo attraverso un “dire”.

L’essere, in quanto pensabile, ci si presenta sin dall’inizio come un effetto di linguaggio. Nel momento in cui ci si para davanti, l’essere suscita interpretazione; nel momento in cui possiamo parlarne, esso è già interpretato. Non c’è altro da fare. A questo circolo non sfuggiva neppure Parmenide, che pure aveva definito gli “onomata” come inaffidabili. Ma gli “onomata” erano nomi fallaci che siamo portati, prima della riflessione filosofica, a dare a ciò che diviene: però Parmenide è il primo a esprimere “in parole” l’invito a riconoscere (e interpretare) i molti segni (sémata) attraverso cui l’essere suscita il nostro discorso. E che l’essere sia, occorre “dire”, oltre che pensare (DK 6).

E qui sorgono altri problemi. Il dire falsifica l’oggetto, in quanto è una interpretazione. La parola esprime un concetto e non è il concetto stesso! In secondo luogo, il concetto non è la cosa ma è un che di “concepito” dalla mente. Quindi ha senso parlare di Dio o dell’essere?

Ma il dramma dell’essere non è che è solo effetto di linguaggio. È che neppure il linguaggio lo definisce. Non c’è definizione dell’essere. L’essere non è un genere, neppure il più generale di tutti, e quindi sfugge a ogni definizione, se per definire bisogna usare il genere, e la differenza specifica. L’essere è ciò che permette ogni definizione successiva. Ma ogni definizione è effetto di organizzazione logica e quindi semiosica del mondo. Ogni qual volta cercassimo di garantire questa organizzazione ricorrendo a quel parametro sicuro che è l’essere, ricadremmo nel dire, e cioè in quel linguaggio di cui cercheremmo la garanzia.

C’è un noto detto di Eraclito, che in greco suona fusis kruptesthai filei (DK 22 B 123). Il filosofo Giorgio Colli lo ha tradotto così: “La natura ama nascondersi”. Oggi i filologi osservano che il valore originario del verbo greco filein non è “amare”, veicolando invece il significato di “appartenenza”. Se si appartiene a qualcuno, allora vi è un legame di amicizia o anche di amore, ma si tratta di significati derivati. Quando in Iliade XVIII, 63 Teti si lamenta e annuncia di voler andare a vedere Achille, disperato per la morte dell’amico Patroclo, la dea marina lo chiama filon tekos, che non significa tanto “cara creatura”, ma “mia creatura”, “creatura appartenente” a Teti. Allora a questa fusis appartiene il celarsi, il tratto distintivo di fusis è di non rivelare nulla di sé. Il sostantivo fusis non è semplicemente “natura”: il verbo fuein significa “generare”, “crescere”, ed è l’esito della radice indoeuropea bhu-, che in latino ha dato luogo a fu-i, “io sono stato” e in inglese a to be, “essere”. Quindi quando un greco antico parla di phusis non ha in mente tanto l’insieme delle cose naturali, bensì il “nascimento” di tutte le cose, la loro origine, l’essenza primordiale da cui tutto si squaderna. Ricordiamo la riflessione orfica per la quale il sostantivo fusis ha la /u/ breve, al contrario del verbo fuein, proprio per esprimere che da essa tutto si genera. Cosa è nella riflessione filosofica “ciò da cui tutto si genera” se non l’essere? Allora Eraclito vuole dire, in un linguaggio ancora immaturo, che all’essere appartiene il non rivelarsi, cioè, interpretando, che non possiamo dire nulla dell’essere in quanto questo non si manifesta.

Addirittura, secondo il sofista più antico e più autorevole, Gorgia, l’essere non esiste. È noto questo frammento (DK 82 B 3):

toinun ei aidion esti to on, oude tēn archēn on estin

“Se dunque ciò che è è eterno, sin da principio non è”.

La parola greca “on” può essere intesa come predicato (“fin da principio non è essente”) oppure come soggetto (“sin da principio non è”). La prima traduzione è suggerita dall’assenza dell’articolo, invece la seconda non è troppo dura. Infatti, in Parmenide “on” compare come soggetto senza articolo.

Ma più noto ancora è un alto passo (DK 82 B 3) che riporta il pensiero di Gorgia:

“… (Gorgia) dimostra come veri tre punti fondamentali, l’uno in conseguenza dell’altro: il primo che niente è; il secondo che, se anche qualcosa è, è inconoscibile all’uomo; il terzo è che, se anche è conoscibile, è incomunicabile e inesprimibile ad altri”.

Da molti è stato rilevato che Platone si colleghi a Gorgia, per esempio, nel suo dialogo intitolato Parmenide, Platone critica la teoria delle Idee sulla base del contributo gorgiano.

In ogni modo Gorgia afferma chiaramente che, se anche le cose sono, allora non sono conoscibili.

Il cristianesimo da millenni riconosce queste aporie in seno ad ogni parola sull’essere e quindi su Dio. Il cristianesimo occidentale ama fare discorsi razionali, invece le chiese orientali insistono sulla via intuitiva nell’approccio a Dio e al sacro.

Ricordiamo che per il quarto Concilio Lateranense “tra il Creatore e la creatura non si può stabilire una similitudine senza che tra di loro non venga rilevata una dissimilitudine maggiore”.

Anche il mondo indiano afferma qualcosa di analogo: l’ātman (anima individuale) coincide con il Brahman (Assoluto, cioè Dio), quindi sta dietro tutte le cose, pertanto non si può capire mediante le cose, la via per approcciarlo è quella che in sanscrito si dice “neti neti”, “non così, non così”, è un procedere in modo negativo.

Allora? Allora la religione non è solo “fides quae” (la dottrina) ma soprattutto “fides qua”, con la quale si ama Dio. Il fondamento della vita cristiana sta nella adorazione di Dio e non nella speculazione. San Tommaso dice che la fede “presuppone” la ragione, ma “suppone” la visione beatifica. La fede è sì razionale (altrimenti sarebbe fideismo), ma non deriva da dati razionali, bensì si basa sul contatto dell’anima con il Risorto.

Il cristianesimo è un atto di amore del fedele che risponde all’amore di Dio, il quale razionalmente sarà sempre maggiore rispetto a tutte le parole, quindi radicaliter alter, come si dice nel Medioevo, ma si può amare come un amico fidato.

In secondo luogo, parlare di Dio serve non a filosofeggiare ma soprattutto a ricordare le sue opere nei confronti dell’umanità. Le religioni del Vicino Oriente antico costruiscono i loro sistemi dottrinari sulla mitologia; invece, la Bibbia non è mitologia né una raccolta di tesi teologiche perfette bensì la storia dell’incontro con Dio. La Bibbia si basa su fatti e non su ragionamenti. Come Dio si è rivelato effettivamente e non come deve essere pensato! E Dio si può amare solo dopo che è stato conosciuto quale Amore sovrabbondante nei confronti dell’uomo. Bisogna aggiungere però che per i santi l’amore più puro nei confronti di Dio deve essere quello senza alcun contraccambio: santa Caterina da Siena dice che bisogna amare il Dio delle consolazioni e non le consolazioni di Dio. Certamente è necessario pregare ed essere devoti anche quando Dio sembra assente o in qualche modo ingiusto: come scrive san Giovanni della Croce, “muoio per non poter morire”. Salmo 125, 5: “Chi semina nelle lacrime mieterà con giubilo”. Romani 5, 5: “La speranza non delude”.

In terzo luogo, persino speculare filosoficamente su Dio ha i suoi vantaggi, in quanto serve a interrompere la distrazione. Il pensiero è un modo per approcciarsi a Dio e solo dopo che l’uomo ha iniziato a percorrere la via verso di Lui, può quindi iniziare a conoscere le sue opere e infine ad amarlo. La fede è un percorso, necessita di crescere nel tempo. È certamente un dono di Dio, ma Dio si rivela progressivamente all’anima, la quale deve poi impegnarsi nella ricerca del Creatore.

Dio si dona all’uomo per primo e poi l’uomo come risposta deve cercarlo liberamente. Ma in questo stesso cercarlo liberamente da parte dell’uomo vi è nondimeno un nuovo donarsi di Dio all’uomo. Perché? Noi siamo liberi nella nostra coscienza e al tempo stesso condizionati necessariamente dall’essere. San Tommaso afferma che tutto ciò che accade è voluto da Dio. Quindi quando cerchiamo liberamente Dio, siamo spinti da Dio stesso a cercarlo.

Sono illuminanti le parole di Cacciari:

“Se abbiamo potere sul nostro essere-liberi altrettanto poco che sul nostro essere attivi o sul nostro volere, la libertà diviene l’éschaton, la Parola ultima e definitiva (Fatum!) della necessità stessa. Il fatto che vi siano enti capaci di determinarsi secondo imperativi empiricamente incondizionati è la espressione più alta e potente di Ananke. L’angusta, prepotente dea ha stabilito da sempre e per sempre che si diano enti condannati a essere liberi. La stessa idea potrebbe conoscere anche una versione che l’avvicina all’induismo –versione che aleggia ovunque in Schopenhauer: noi agiamo liberamente, ma le nostre azioni si connettono in una catena infrangibile che le vincola e le determina assolutamente. La necessità non è altro che questa catena formata dalle nostre ‘libere’ volizioni. Nostra è la scelta – come afferma Platone in un mythos mai a sufficienza interrogato –, ma proprio tale scelta, l’aver scelto, obbliga insuperabilmente. Potentissima presenza dell’essere-stato!

Nessuna azione ‘passa’, nessun atto del volere è mera contingenza”.

Tra le opere che Dio compie nel passato e nel presente, ci sono metodi che portano a una vita migliore e anche alla salvezza. Anche essi sono modi di incontrare e cercare Dio. E il dono più grande che può farci, dopo la creazione, non è quello di poterlo pensare o dirlo con certezza adamantina, bensì quello di contribuire alla sua salvezza gratuita meritandola con le nostre buone opere, tra cui i metodi spirituali che egli ci dona.

La grazia, che Dio ci comunica con i sacramenti che decidiamo di ricevere per contribuire alla nostra salvezza, altro non è che la partecipazione alla sua vita divina. Sommo dono di sé stesso per l’umanità!

Dio ci vuole felici in eterno con sé in Paradiso. Tutte le religioni parlano di una salvezza finale concessa agli “amici” di Dio. Il termine “paradiso” deriva dall’avestico pairidaēza-, “recinto circolare” (passato anche nell’ebraico pardēs, nel greco paradeisos, nell’arabo firdaws).

Nel Ṛg-Veda (10.95.8), il più antico dei Veda, i testi sacri dell’induismo, si legge:

iti tvā devā ima āhur aiḻa yathem etad bhavasi mṛtyubandhuḥ | prajā te devān haviṣā yajāti svarga u tvam api mādayāse ||

“Questi dei ti dissero, Aiḷa, poiché sei davvero soggetto alla morte, lascia che la tua progenie propizi i tuoi dei con oblazioni, gioirai (con me) in Paradiso”.

“Paradiso” è in sanscrito vedico svarga, che vuol dire “luce del cielo”. Esso è posto sul monte Meru e governato da Indra. È abitato dalle divinità e dagli umani da esse benedetti.

Nell’Atharva-Veda (12.3.5) c’è un altro famoso passo:

yam vaam pita pachati yam ch mata reprannirmurktai shamalach vach: |

sa odan: shatdhar: svarg ubhe vyap nabhasi mahitva ||

“Ciò che tua madre e tuo padre, per scacciare il peccato e l’impurità dalle loro labbra, stanno cucinando. Quell’Odana con cento corsi d’acqua, che raggiungono il cielo, ha con la sua potenza prevalso sulla terra e sul cielo”.

Quindi il cielo-Paradiso-svarga si raggiunge mediante il sacrificio, nel quale si cucinano alimenti per gli dèi, i quali portano il devoto con loro nel luogo della immortalità e della beatitudine. Sempre in Atharva-Veda (12.3.17) c’è un altro riferimento:

svargam lokamabhi no nayasi sam jayaya sah putrai: syam |

grunami hastamanu maitvatra maa nastarinn rutirmo arati ||

“Ci porterai nel mondo del paradiso e saremo con le nostre mogli e i nostri figli. Prendo la tua mano. Non lasciare che la Distruzione, né la Malignità venga qui e ci sottometta”.

Il Corano 10, 25 afferma:

wal-lahu yad’ū ilā dāri l-salāmi

Dio chiama alla Dimora di Pace

Qui il testo sacro dell’Islam si sta riferendo al Paradiso post-mortem, ma la radice semitica di salam, “pace”, presente anche nel saluto ebraico shalom, indica la pienezza dei doni che Dio elargisce all’umanità. La Pace quindi si realizza già su questa terra se i fedeli cercano il Signore, mediante la Provvidenza divina, la quale “provvede” a tutte le necessità dell’uomo. Si tratta del tema della escatologia realizzata in san Giovanni, per il quale la salvezza inizia già in questa dimensione terrena.

In arabo un altro termine per Paradiso è janna, dalla espressione ebraica Gan ‘Eden, “Giardino dell’Eden”. La radice araba di janna veicola il significato del custodire qualcosa al proprio interno. In questa lingua il Paradiso può essere detto anche ‘Adn, che equivale all’ ‘Eden ebraico: la parola ebraica può essere accostata all’assiro “steppa”; tuttavia, un omonimo ebraico vuol dire anche “godimento”, da cui l’idea dell’Eden come “giardini di delizie” (in arabo jannāt al na’īm). Infatti, in Corano 5, 65 è scritto:

“Se la gente della Scrittura avesse creduto (āmanū) e si fosse comportata con devozione, avremmo cancellato le loro colpe e li avremmo introdotti nei Giardini di Delizie (jannāti l-naʿīmi)”.

Interessante osservare in questo versetto coranico che il “credere” è indicato da āmanū, perfetto di un verbo arabo la cui radice semitica si ritrova nell’ebraico ‘aman, etimologicamente “fondarsi su”, “appoggiarsi a”, “confidare in”. Da questa radice deriva la parola ebraica Amen, che vuol dire “credente” nel senso di chi si appoggia su Dio. La fede, quindi, è un affidarsi totalmente a Dio: questa sfumatura è presente quando gli autori neotestamentari esprimono l’atto del “credere” mediante la espressione greca pisteuein en, “credere in”. In Isaia 7, 9 c’è uno stupendo gioco di parole: “Se voi non avete fede (ta’aminu), certo, non potrete sussistere (ta’amenu)”. Vi per due volte è la stessa radice del verbo ‘aman: nel primo membro significa “avere fede”, nel secondo membro significa “sussistere”, “essere stabili”, “essere saldi”.

La felicità, qui e nell’aldilà, sta nel rispondere alla volontà di Dio così da seguirla perfettamente. Dio vuole essere conosciuto e amato, pertanto la felicità sta nella relazione con lui e nell’ossequio ai suoi comandi. La felicità dell’uomo allora è un donarsi continuo di Dio. Il termine “felice” deriva dal latino felix, da una radice indoeuropea che significa “allattare”. Si è felici solo quando entriamo in comunione con qualcuno; pertanto, la massima felicità sta nel relazionarci con Dio. Gaudium et Spes 22: “Cristo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione”. Salmo 105:

“3Gloriatevi del suo santo nome:

gioisca (yiśmaḥ) il cuore (leb) di chi cerca il Signore.

4Cercate il Signore e la sua potenza,

ricercate sempre il suo volto”.

Il sostantivo ebraico tradotto con “cuore” è leb, che nell’antichità non è semplicemente la sede delle emozioni e dei sentimenti, ma anche della coscienza e della volontà. In egiziano antico vi è la espressione ḫrp-jb, letteralmente “comandante del cuore (jb)”, che indica un funzionario di rango superiore, il quale è in grado di dirigere con gli ordini il cuore dei sottoposti, cioè la loro coscienza e la loro volontà.

Pertanto, il salmista qui esprime che tutto l’essere del fedele deve ricercare il Signore, con premeditazione. Dio ama essere cercato e pregato. In un testo di Qumran è scritto “il cuore di coloro che cercano la volontà del Signore”.

Nel Nuovo Testamento si usa una espressione greca molto significativa: pisteuein eis, “credere a”, dove la preposizione eis esprime il significato di “a, verso, nei confronti”. Quando gli autori scrivono pisteuein eis vogliono intendere che la fede è una relazione con Dio. Certamente è anche una dottrina, per quanto si possa parlare con cognizione di Dio, ma è soprattutto un atto di amore.

Le religioni conoscono anche altre vie per ricevere i benefici di Dio. Tra i modi in cui le divinità si donano pensiamo anche allo yoga.

Oggi esso è molto di moda in Occidente. La parola sanscrita yoga è in realtà un “contenitore neutro”, in quanto nei secoli ha espresso significati molto differenti. In pratica in India ogni epoca o quasi ha avuto una sua forma di yoga, con metodi e finalità assai diverse. Una grande linea di demarcazione è quella tra yoga premoderno (dalle origini al XVIII secolo) e yoga moderno (dalla fine del XIX secolo, con la diffusione anche in Occidente).

Stando alle testimonianze certe più antiche, lo yoga come metodo strutturato teso ad uno scopo di salvezza nasce in India non prima del VII secolo a.C. Anteriormente ci sono nei testi indiani solo alcuni riferimenti alla parola e a pratiche ascetiche, ma non si può ancora parlare con cognizione di causa di una disciplina vera e propria.

La prima urbanizzazione dell’India avviene nella civiltà vallinda (2800-1800 a.C.) in piccoli centri o villaggi attorno alla valle dell’Indo, molto a nord. Segue il periodo vedico. La seconda urbanizzazione avviene dopo il periodo vedico, cioè dal VII a.C. (lasso di tempo denominato da Bronkhorst: Grande Magadha) lungo la valle del Gange, più a sud: in questo contesto nasce lo yoga.

Il Magadha è un piccolo stato nel medio corso del Gange, da lì comincerà verso il VII a.C. una espansione politica che comporterà l’unificazione di tutto il subcontinente indiano. Nel Magadha arrivano gli indoeuropei scendendo da nord (Valle dell’Indo), dove si sono già situati divenendo sempre più stanziali: questo li spinge a espandersi fino al Magadha e oltre.

La maggiore stanzializzazione produce una nuova urbanizzazione, arricchendo la società. In questa urbanizzazione si producono nuovi lavori e quindi deriva la classe mercantile, la più dinamica e che veicola molte idee. Lo stesso buddhismo (nato nel VI secolo a.C.) si diffonde seguendo i percorsi mercantili della Via della seta. La ricca società così prodotta permette la presenza di asceti che non lavorano ma possono vivere ai margini mediante l’elemosina.

In tale zona di confine, nella valle del Gange, la ortodossia brahmanica vedica è meno egemone, contende il potere con gruppi di asceti marginali (śramaṇa, dalla radice śram, “sforzarsi”, “fare esercizio”). Questi asceti hanno idee diverse dai brahmani ma non del tutto divergenti. In questo contesto nascono le Upaniṣad (Vedanta), ideate dai brahmani di confine, che ripensano la dottrina vedica senza annullarla. Solo, in seguito, queste nuove idee vedantiche verranno assunte tout court dal pensiero brahmanico. Sempre nel Magadha trae origine anche il buddhismo e il jainismo.

I brahmani vedici non vedono di buon occhio gli śramaṇa in quanto questi non accettano le caste. Inoltre, tali asceti non lavorano, e anche questo è un problema. I brahmani, infatti, non producono, solamente fanno sacrifici e studiano i Veda; quindi, devono essere mantenuti dalle altre caste, quelle che possono lavorare.

La rivoluzione culturale del Grande Magadha, ideata dagli śramaṇa, si basa sulla credenza nella rinascita (saṃsāra) e nella retribuzione karmica: dai frutti delle proprie azioni ci si reincarnerà in una vita migliore o in una vita peggiore. Karman significa “azione”: nei Veda è l’azione per eccellenza, cioè il sacrificio; invece, nel Grande Magadha inizia a significare le azioni che ci imprigionano in un tipo di esistenza futura. Nei Veda non vi è ancora l’idea delle reincarnazioni.

Le esistenze sono caratterizzate da “dolore”, “attrito” (duḥkha), quindi bisogna impegnarsi nelle azioni rette per rinascere in vite migliori, cioè nelle quali vi è meno sofferenza. Per gli indiani la rinascita è sempre dolorosa, è una catena dalla quale è necessario uscire.

Questa uscita è la liberazione (mokṣa): questa impone la ricerca di una via di salvezza, di un metodo che permetta lo “scioglimento” dalle esistenze, perché esse sono dolorose.

Il problema dell’uomo incastrato nelle esistenze è detto avidyā, “ignoranza”, che gli impedisce di “vedere” (vid) la realtà delle cose e quindi come fare per liberarsi.

Con queste basi filosofiche si produce il buddhismo, il jainismo e il Vedanta. Nonché la corrente meno conosciuta degli ājīvika. Bronkhorst ha dimostrato che nel Magadha il brahmanesimo è poco egemone; quindi, il buddhismo e il jainismo non possono essere nati né come reazione ad esso né all’interno del suo alveo.

Con tali basi filosofiche si sviluppa anche lo yoga, che è la via, il metodo che permette di ottenere la “liberazione”, anche se gli śramaṇa non adottano questa parola, se non in epoca successiva. Sebbene alcuni abbiano sostenuto che lo yoga nasca entro la tradizione vedica (Heesterman 1985), esso invece deriva dal Grande Magadha come pratica per porre fine alle esistenze. Lo yoga si basa sulla dhyāna, “meditazione”, ma etimologicamente il termine sanscrito significa “visione”, da un’altra radice del “vedere”: la “meditazione” è la retta percezione delle cose.

Gli asceti (śramaṇa e quelli appartenenti alla tradizione vedica), oltre alla meditazione, eseguono pratiche ardue che vanno sotto il nome di tapas, “calore”: per gli asceti vedici lo scopo è l’ottenimento di benefici da parte delle divinità (protezione o speciali poteri), invece per gli śramaṇa il calmare la mente ed estinguere il karma e il ciclo delle vite.

Nell’India antica coesistono tre concezioni del tempo. Nei Veda l’uomo ha una sola vita, dopo la quale vi è una vita eterna nell’aldilà (concezione lineare). Invece con la cultura del Grande Magadha subentra una concezione ciclica: non esiste una sola vita ma un ciclo di esistenze infinite nel passato e nel futuro. La terza concezione è quella materialistica: dopo la morte rimane dell’uomo solamente la materia inerte.

Subentra anche l’idea della teodicea, che è l’esperienza che l’essere umano fa dell’ingiustizia sulla terra nonostante la presenza delle divinità.

Dalla trasformazione della società da nuclei semplici (piccoli villaggi vedici) a entità complesse muta il senso della giustizia: nei primi la giustizia è un meccanismo automatico (la sanzione segue direttamente la colpa), invece nelle società più evolute cambiano i punti di riferimento; quindi, anche l’idea della colpa e del ruolo divino entra in crisi. Perché il male dei bambini? Perché la malattia? Perché la povertà?

Secondo Obeyesekere, da questa crisi nascerebbe l’idea della retribuzione karmica, basata su un cosmo morale influenzato dall’azione dell’individuo: se l’individuo sbaglia, il cosmo stesso lo punisce, perché l’universo è morale, facendolo reincarnare in una vita peggiore. Invece nel mondo vedico è il brahmano che detiene il controllo della colpa e della sanzione, sulla base del sacrificio, allora non è necessario che il cosmo sia morale sulla base della responsabilità individuale. Infatti, per il mondo vedico gli dèi creano l’universo sulla base del dharma, un ordine cosmico che etimologicamente “sta sotto”, quindi regge tutto; pertanto, per il mondo vedico il male non dipende dall’uomo, se non indirettamente.

Per i Veda il sacrificio permette l’ordine cosmico e quindi quello sociale: gli uomini sacrificano agli dèi nutrendoli e gli dèi donano benefici alla società. Invece nella cultura del Grande Magadha, essendoci la responsabilità individuale, viene abolito il ruolo del sacrificio. Dal cosmo ordinato al cosmo morale. Per questo nella cultura del Grande Magadha si giunge alla interiorizzazione del sacrificio: il sacrificio si gioca sulla stessa persona, sulla quale si orienta la salvezza.

Samuel sostiene che queste nuove idee sono il risultato di una società che lascia l’individuo solo: nel mondo vedico l’uomo vive in un piccolo villaggio dove tutto è prestabilito dal brahmano e da pochi sostituti; invece, nella grande urbanizzazione del mondo del Grande Magadha nasce la solitudine; quindi, l’uomo si salva in prima persona, senza le pratiche rituali brahmaniche.

Le differenti tradizioni del Grande Magadha propongono diversi tipi di yoga, cioè metodi strutturati per ottenere la liberazione, con sfumature differenti. Quindi lo yoga nasce plurale. Allora nella salvezza l’uomo ha una responsabilità individuale: sia nella colpa sia nel metodo necessario alla liberazione.

Nel mondo vedico i corpi dei defunti vengono cremati e le ceneri disperse nei fiumi. Fanno eccezione grandi maestri, il cui corpo viene tumulato nel samadhi, una “tomba” a base quadrata. Nella cultura del Grande Magadha queste tombe di personaggi particolarmente celebri diventano circolari, sono gli antenati degli stupa del buddhismo e del jainismo.

La medicina ayurvedica nasce in questo periodo per opera dei brahmani di confine, che si confrontano con ambienti extravedici, che poi sarà inserita a tutto tondo nel brahmanesimo ufficiale. Sebbene opinioni contrastanti, oggi si ritiene perlopiù che l’ayurveda non nasca nel periodo vedico. Nell’Atharva-Veda, infatti, la malattia viene prodotta da demoni; quindi, sono previsti dei rimedi magici; invece, la medicina ayurvedica si basa sulla teoria degli umori corporei, il cui squilibrio produce la malattia. Zysk sostiene che le prime testimonianze di approccio moderno alla malattia sono contenute nei testi buddhisti in pali. È in essi che compaiono le prime attestazioni dei dosha della medicina ayurvedica. Da altri studi emerge anche che la teoria degli umori sia passata all’ayurveda dalla medicina greca.

Per buddhismo, jainismo e Vedanta vi è uno yoga che è sempre “ascetismo della immobilità”, cioè si tratta di un insieme di paradigmi cessativi (del corpo, del respiro, della mente), ma declinati in modo originale a seconda delle tre tradizioni.

Megastene (m. dopo il 300 a.C.) è uno storico greco che ci informa dell’India antica, sarà ripreso da Strabone e da Arriano. Megastene fa una separazione, all’interno dei filosofi dell’India, tra brahmani e sarmani (questi ultimi sono gli asceti śramaṇa). Ciò dimostra che la cultura brahmanica non è egemone o perlomeno non è l’unica. Megastene poi si sofferma sui brahmani, dicendo che questi praticano una medicina basata sulla magia. Invece i sarmani sono divisi in Hylobioi (non hanno rapporti sessuali né bevono vino e danno consiglio ai re) e in Fisici (studiano la natura dell’uomo e non si curano con rimedi magici bensì con la dieta). Megastene in un altro passo li chiama in greco: perì tōn anthrōpōn filosofous, “filosofi riguardo gli uomini”, che studiano gli uomini.

Un’altra fonte greca ci informa che i sarmani praticano la forza d’animo, fanno esercizi e stanno fermi in una singola posizione anche una intera giornata. Le fonti greche parlano anche dei gimnosofisti, asceti che stanno immobili. L’occhio greco non conosce la filosofia che sta dietro tali pratiche, ma ce le indica. Infatti, la parola āsana, che poi significherà “postura”, veicola all’inizio l’idea di “stare” (dalla radice sanscrita ās), cioè lo stare immobili.

Il canone buddhista pali è una fonte preziosissima per le pratiche ascetiche degli śramaṇa, in quanto il Buddha è uno di loro prima della illuminazione; quindi, il canone buddhista descrivendo la vita del Buddha ci parla anche di quelle antiche pratiche.

Il canone pali ci dice che questi asceti, entro la tradizione del jainismo, fanno una vita ascetica rigorosa e si infliggono penitenze per ridurre l’azione del karma negativo, che proviene da vite precedenti nefaste. “Stavano eretti rifiutando di sedersi e provavano sensazioni intense per l’impossibilità di stare seduti” (Majjhima Nikāya 36). Il canone pali dice quello che testimonia anche Megastene, ma quest’ultimo non dà spiegazioni riguardo il loro agire; invece, i testi buddhisti ci informano che, per i janisti, l’ascesi dura (tapas) e la cessazione completa di tutte le attività neutralizzano il karma negativo prodotto dalle vite passate e impediscono di contrarre altro karma negativo. “La felicità non va ottenuta con la felicità bensì soffrendo”.

Le prime testimonianze iconografiche di asceti jainisti che stanno immobili risalgono al IV secolo a.C. Gli asceti stanno perlopiù in piedi, seduti o sdraiati.

Per i jainisti tutte le attività, anche quelle mentali e quelle involontarie, producono karma negativo. È una concezione radicale, quindi essi smettono di fare. È il motivo per cui questi asceti hanno una concezione radicale anche della non violenza: indossano un filtro sulla bocca che impedisce loro di aspirare insetti e allora di ucciderli, oppure procedono con una scopa per scacciare gli insetti dal loro cammino.

Il Buddha critica questo atteggiamento estremo, che considera inefficace per ottenere la liberazione. Nel Majjhima Nikāya I, 9 egli dice di aver provato anche la respirazione con trattenimento del respiro, ma non ha sortito effetti positivi. Stesso discorso per il digiuno estremo. Da questa inefficacia del metodo jainista comincia per il Buddha un altro percorso per ottenere la liberazione.

Patañjali nel II secolo d.C. riprende tutti e tre i metodi yoga del passato (vedantico, jainista, buddhista) e poi li elabora in un pensiero proprio. Nel suo Yoga Sūtra (I. 2) egli, riferendosi al paradigma cessativo jainista, scrive: yogaś cittavṛttinirodhaḥ, “lo yoga è la cessazione della mente”. Altri riferimenti al jainismo li troviamo in II. 30 (ahimsā, “non violenza”) e in II. 31 (mahāvrāta, “grande voto”, che il jainista è tenuto a rispettare).

Il karma negativo prodotto da altre vite produce dolore nella vita precedente, quindi i jainisti sostengono che, se si vuole trovare la liberazione dal dolore e dalle vite, bisogna arrivare a uno stato di completa inazione. Ogni azione produce karma. Il jiva è la natura spirituale dell’uomo, che sta nel corpo materiale: ogni azione sporca il jiva. Il compito dell’asceta è non agire per non accumulare altra sporcizia e soffrire per purificare il jiva dagli accumuli precedenti. Al culmine di un iter ascetico molto lungo e doloroso (yoga estremo), che termina con la morte di fame, il jainista ottiene la liberazione dalle vite.

Lo yoga jainista proseguirà nei secoli, non solo in Patañjali, è famoso anche un testo del XII secolo d.C.: lo Yogaśāstra di Hemachandra.

Quando tra Settecento e Ottocento i colonizzatori inglesi hanno visto in India pratiche simili non le hanno comprese, intendendole come pura barbarie da eliminare. Questo è un esempio di ciò che Foucault scrive: “La nostra inquieta pratica millenaria del medesimo e dell’Altro”. Perché “ciò che ci viene indicato come il fascino esotico d’un altro pensiero, è il limite del nostro, l’impossibilità pura e semplice di pensare tutto questo”. Gli inglesi non hanno capito quelle pratiche estreme e le hanno demonizzate.

Lo yoga jainista è il metodo più radicale alle origini di questa disciplina. Invece la risposta delle Upaniṣad al problema del karman, anch’esse sorte nell’area gangetica nello stesso periodo, è quella della conoscenza dell’ātman (anima individuale) tramite l’ascetismo dell’immobilità. Questo non è praticato a scopo purgativo come dai jainisti, ma per sanare il karma negativo delle vite passate. Le Upaniṣad sono testi di passaggio tra il mondo brahmanico della Valle dell’Indo e quello jainista/buddhista dell’area gangetica. Nelle Upaniṣad cambia anche l’idea di liberazione, che sarà vista come conoscenza (jñāṇa).

L’ātman è il Sé inattivo, non ha azione, quindi non toccato dal karma, in sanscrito “azione”. Invece il falso io viene intaccato dal residuo delle vite passate. Pertanto, conoscendo il vero Sé ci si collega alla parte pura del proprio essere. Quindi la “ignoranza” (avidya) che genera la “sofferenza” (duḥkha) è quella relativa al vero Sé.

Per conoscere il vero Sé bisogna praticare la via della rinuncia del mondo materiale intesa come non azione. Restare inattivi permette al vero Sé, inattivo, di emergere. Rinuncia sia delle azioni esterne sia del proprio io fallace, cioè quello psico-corporeo.

Prima delle Upaniṣad, entro il corpus vedico, sono prodotte le Āraṇyaka, ove cominciano a comparire i primi riferimenti a un sacrificio interiore (e non solo esterno) e all’ideale della rinuncia: tutto questo sarà portato compimento dalle Upaniṣad, che sono chiamate anche Vedanta, cioè “fine (anta) dei Veda”. Sono la parte conclusiva dei Veda rivelati (Śruti), hanno un contenuto prettamente filosofico, mentre i Veda più antichi sono collegati al sacrificio esteriore. Le Upaniṣad più antiche (700-100 a.C.) sono spesso in forma di dialogo. Olivelle sostiene che le Upaniṣad più antiche precedono il buddhismo.

I brahmani di confine, cioè quelli della Valle del Gange, vivono una condizione ascetica e nelle foreste, ove intessono rapporti con gli śramaṇa (jainisti e buddhisti). Questi brahmani sui generis iniziano a comporre le Upaniṣad, che all’inizio non piacciono ai brahmani ortodossi, ma poi entrano completamente nell’induismo. Le Upaniṣad, quindi, permettono il passaggio delle idee degli śramaṇa nell’induismo.

Kaṭha Upaniṣad 6. 11 (antico assai testo, forse del V secolo a.C.): “Lo yoga è il fermo controllo dei sensi” con lo scopo di eliminare la distrazione dei pensieri superflui (è il primo testo che contiene la parola sanscrita: yoga).

Ricorrendo a un’immagine comune già nella letteratura vedica, ma adattata a una soteriologia della liberazione, la vita dell’essere umano viene paragonata dalla Kaṭha Upaniṣad alla conduzione di un carro: il corpo è il carro, il sé (ātman) è il passeggero, l’intelletto (buddhi) è il cocchiere, la mente (manas) è le redini, i sensi (indriya) sono i cavalli, e gli oggetti dei sensi (viṣaya) sono le vie percorse dai sensi (3.3-4). L’incapacità di porre i sensi sotto il proprio controllo determina la rinascita, mentre chi è capace di controllarli per mezzo della mente, come un cocchiere controllerebbe i cavalli con le redini, non è destinato a rinascere (3.7-8). Egli attinge lo stato più alto, identificato con il puruṣa, ovvero la “persona” che dimora in ciascuno.

I termini usati nella Kaṭha Upaniṣad per indicare gli elementi costitutivi dell’essere umano sono mutuati dall’antica filosofia dualistica indiana del Sāṃkhya, la cui dottrina metafisica postula un principio materiale dell’esistenza, detto prakṛti, e un principio spirituale, detto puruṣa. Per effetto di una rottura del loro equilibrio si innesca un processo di evoluzione dal sottile al grossolano, che termina nella manifestazione del piano materiale. Nel corso di questo processo il puruṣa confonde sé stesso con i ventiquattro elementi o principi (tattva) della prakṛti, che comprendono i sensi, l’intelletto e la mente, ma anche gli elementi più grossolani. La condizione umana è perciò caratterizzata dall’identificazione illusoria dell’individuo con gli elementi della prakṛti, che ha come risultato la sofferenza e la rinascita. Questo modello ha costituito il quadro di riferimento di gran parte del pensiero yogico successivo, che si è sviluppato come una soluzione pratica al problema ontologico posto dal Sāṃkhya.

La Śvetāśvatara Upaniṣad (coeva alla Kaṭha Upaniṣad) presenta alcune tecniche di immobilità corporea, ritrazione sensoriale e regolazione del respiro con lo scopo di dominare la mente, manca il dolore che si infliggono i jainisti per scopo purgativo. La mente “aggiogata” (yukta, che contiene la radice di yoga, “aggiogamento”) è funzionale alla eliminazione dei pensieri fallaci dell’io fallace con lo scopo di conoscere il vero Sé.

Invece la risposta buddhista al problema del karma è assai variegata, non possiamo indicarla con completezza in questo breve contributo. Per le molte scuole buddhiste la rinascita può essere impedita dallo sradicamento della “sete” (tāṇhā), cioè la brama, l’attaccamento – che motiva l’azione. I jainisti si chiedono sull’azione, le Upaniṣad chi agisce, i buddhisti cosa agisce. I buddhisti fanno rientrare l’intero funzionamento del corpo-mente nel suo rapporto con l’esperienza entro la città, la “mente”. E qui nasce il problema: dalla città deriva la “sete”, cioè il bisogno più assoluto dell’essere umano, che precede anche la fame. La “sete”, quindi, è la modalità più originaria dell’attaccamento alla vita attuale e allora alla rinascita. Pertanto, la liberazione è spegnimento (nirvāṇa) della sete. Il problema non è l’azione, come nei jainisti, bensì ciò che la motiva, la sete. Pertanto, il karma è non l’azione, ma ciò che la motiva. La sete è un kleśa, un “male”, una “affezione”, la prima e la più resistente, si tratta di un termine mutuato dalla medicina ayurvedica.

Per i jainisti la avidyā (“ignoranza”, letteralmente “non vedere”) è tale riguardo l’azione: i più non vedono che ogni azione produce karma, e questo provoca ignoranza riguardo il modo per liberarsi. Per le Upaniṣad i più non vedono il loro vero Sé, cosa che porta alla rinascita. Per i buddhisti, è perché non vediamo come sono le cose, che siamo legati a tendenze della città, cioè tendenze mentali che ci spingono ad agire in un certo modo, legandoci alla vita e alle rinascite.

Ogni intenzione (cetanā) crea delle tracce nella città; quando esse si accumulano creano delle tendenze stabili (carattere). La liberazione consiste in un processo contrario: lo yoga è una forma di pratica ripetuta incessantemente che, usando le abitudini giuste, trasforma il carattere in senso positivo.

Circa l’azione (karman/kamma) si attribuiscono al Buddha queste parole:

“Affermo che l’azione è volizione (cetanā), perché è mediante la volontà che si compie un’azione con il corpo, la parola o la mente”

(Aṅguttara Nikāya III, 415).

Per il Buddha, quindi, il karman in quanto azione che sfocia in determinati effetti (causando la rinascita) non è più l’atto esteriore stesso (come, ad esempio, nella tradizionale sacrificale brahmanica). Ciò che determina i risultati karmici sono le volizioni salutari o non salutari, ovvero l’intenzione. Il buddhismo si occupa specificamente della mente. Il Buddha interiorizza l’intero sistema delle “azioni importanti” e così facendo gli assegna un valore morale in termini di legge causale impersonale.

Gli atti non salutari (akusala) sono quelli che sono compiuti con intenzione negativa e creano sofferenza. Gli atti salutari (kusala) si ripercuotono in noi in maniera benefica.

A ogni azione segue una reazione corrispondente. Si tratta di una vera e propria legge causale impersonale. Infatti, l’universo è morale e agisce in maniera impersonale. Tuttavia, ed è molto importante, ogni atto intenzionale ha una tendenza a maturale in un frutto ma non lo fa automaticamente. Quindi il karma matura solo se si sviluppano le condizioni per maturare. Il sistema buddhista, allora, non è un sistema meccanicistico. Certe tendenze karmiche possono spegnersi se non si verificano quelle condizioni favorevoli per lo sviluppo.

Si potrebbe sostenere che, se il karma è da ritenersi morale o immorale, deve essere qualcosa di più della semplice intenzione. Se l’azione immorale fosse la semplice intenzione di uccidere, l’atto effettivo di uccidere non aggiungerebbe nulla in termini morali né in termini di cammino sul sentiero buddhista. Riconoscendo ciò, il buddhismo aggiunge che perché il karma sia completo occorrono altri fattori. Occorre: riconoscere l’oggetto per quello che è (nel caso dell’uccisione, riconoscere che X è un essere vivente); avere l’intenzione di compiere l’azione; compiere effettivamente l’azione, e i risultati dell’azione devono realmente prodursi (la morte effettiva). Su questo punto la tradizione Theravāda premette a questi fattori un fattore ulteriore: l’oggetto deve essere presente (quell’essere vivente deve essere presente davanti a noi).

Allora, abbiamo dei kleśa, dei mali, delle tendenze, che si sviluppano solo se ci sono delle circostanze adatte. Lo yoga buddhista va a ritroso, cerca di disinnescare sistematicamente queste tendenze.

La vita è sofferenza; questa sofferenza deriva dalla “sete”; per eliminare la sofferenza bisogna estirpare la sete. Come? Con l’Ottuplice Sentiero:

Retta visione;

Retta intenzione;

Retta parola;

Retta azione;

Retti mezzi di sussistenza;

Retto sforzo;

Retta presenza mentale;

Retta concentrazione.

Il problema dell’essere umano è la sua accentuata permeabilità: siamo invasi da moltissimi stimoli, che ci condizionano. Sensazioni, ricordi, aspirazioni ci muovono come banderuole al vento. Bisogna quindi avere una retta concentrazione per accorgersi di tutti questi stimoli e poi disinnescarli, diventando impermeabili ad essi.

Lo yoga buddhista è in sostanza l’Ottuplice Sentiero. Lo yoga buddhista vuole estinguere la sete, incidendo oltre l’azione stessa, mediante azioni giuste, che eliminano le tendenze karmiche.

Lo yoga buddhista si basa su una visione ripulita, che nasce da un metodo strutturato per imparare a vedere. Questo metodo deve diventare una abitudine talmente stabile che va a disinnescare le tendenze sbagliate.

La parola dhyāna, “meditazione”, generata dalla radice dhyai-, a sua volta legata all’idea vedica dhī- (lett. “visione”), risponde al pracrito jhāṇa e al pāli jhāna. È un termine che può essere reso come “visione non Rappresentativa”, ossia rimandando a un peculiare tipo di esercizio della facoltà di visione che somiglia a un mero affaccio, uno sguardo vigile, non mediato, non anticipato, non più pre-orientato e predisposto dai percetti e dalle rappresentazioni derivate da precedenti atti di visione. Difficile non richiamare all’attenzione i livelli quadripartiti di dhyāna noti fin dalle più antiche fonti buddhiste (anche se, ad es., ne troviamo analoghe descrizioni anche in Mahābhārata, 12,188,1-22).

La retta visione, che è la base di tutto il paradigma buddhista, si sviluppa mediante la meditazione. Il problema non è la realtà, le cose, ma deriva dalla città, cioè da come vediamo le cose. Non possiamo controllare le cose, dice il Buddha, quindi dobbiamo imparare a cambiare la visione, acquisendo quella giusta.

Per calmare la mente e quindi meditare profondamente occorre è necessario silenziare la mente, e questo lo si ottiene mediante la immobilità corporea, la ritrazione dai sensi e la regolazione del respiro. Quindi anche lo yoga buddhista è un esercizio di immobilità.

Per il buddhismo tale paradigma dell’immobilità (śamatha) non è sufficiente a interrompere del tutto la visione distorta, è necessaria anche la vipaśyanā, cioè la meditazione profonda.

Gli inquinanti della mente sono strutturati a tre livelli:

Anusaya kilesa: quando sono latenti;

Pariyuttana kilesa: nel loro stato di manifestazione, attivo, che ci influenza, ma non emerge all’esterno;

Vitikkakama kilesa: quando l’inquinante genera una azione a livello di corpo e di parola.

Un compagno di banco delle elementari ci ha fatto un torto a cui abbiamo risposto con la rabbia, ma dopo trenta anni non la abbiamo dimenticata del tutto ed è ancora nel nostro inconscio (primo livello, stato latente). Lo incontriamo da adulti e scatta in noi qualcosa, una sensazione di malessere perché ce la abbiamo ancora con lui (secondo livello). Poi ci arrabbiamo e lo insultiamo (terzo livello).

Ebbene, il paradigma della immobilità con annessa meditazione (śamatha), permette di riconoscere solo due tendenze distorte (vitikkakama e pariyuttana). Ma solo la meditazione profonda (vipaśyanā) arriva a insegnarci a riconoscere l’ultimo livello, il più profondo (anusaya).

La meditazione profonda riesce nell’intento di farci riconoscere che tutti e tre i livelli degli inquinanti sono impermanenti. Questa è la visione meditativa della meditazione profonda (vipaśyanā).

Per il buddhismo nulla è stabile: tutto, anche la nostra anima, è impermanente. Quindi la sofferenza è solo una distorsione della città. Lo yoga vuole insegnare a disinnescare la sofferenza facendoci riconoscere che essa è una illusione della mente.

Questa legge impersonale causale è ben chiarita dalla formula standard delle originarie fonti buddhiste: “Questo esistendo, esiste quello, questo sorgendo, sorge quello; questo non esistendo, non esiste quello, questo cessando, cessa quello”. Questa è la causalità secondo l’originario pensiero buddhista. È un rapporto tra eventi, consistente nel fatto che, se X accade, ne consegue Y, e se

X non accade, Y non ne consegue (in pāli, imasmiṃ sati, idaṃ hoti; imasmiṃ asati, idaṃ na hoti). La causalità è tutta qui. E poiché la causalità è impermanente e agisce come una legge, il Buddha pone l’originazione dipendente (sanscrito pratītyasamutpāda, pāli paṭiccasamuppāda) al centro della sua via di mezzo (cfr. “Chi vede l’originazione dipendente vede il Dhamma, chi vede il Dhamma vede l’originazione dipendente”, Mahāhatthipadopama Sutta I, 191).

Thich Nhat Hanh scrive:

“Il mondo è realmente una fiumana di cause ed effetti priva di alcuna stabilità, salvo quella che cerchiamo di fornire noi stessi come riparo dal cambiamento e dall’inevitabile morte. Questa stabilità non fa che esacerbare la sofferenza, perché è una stabilità fittizia creata dalla nostra disperata ricerca di sicurezza. L’unica stabilità vera si trova quindi nel nirvāṇa, semplicemente perché […] il nirvāṇa non è il fiume del saṃsāra. Questo accento sulla natura dinamica del saṃsāra mette in rilievo la calma e serena dimensione del nirvāṇa”.

