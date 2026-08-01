Per un insegnamento del Buddha adatto ai nostri tempi – Maurizio Xing Wu

Un nuovo giro della Ruota del Dharma per un risveglio sociale e politico delle coscienze

1. IL DHARMA DEVE ADATTARSI AL TEMPO

È noto che, dopo il suo Risveglio, il Buddha peregrinò in molti luoghi e predicò il suo insegnamento adattandolo alla tipologia dei vari interlocutori che incontrava. Aveva la consapevolezza che le verità da lui realizzate, per risultare utili e verificabili, dovessero rispondere alle specifiche esigenze delle persone che vivevano i problemi di quel particolare contesto.

Come avrebbe adattato il suo insegnamento dopo più di duemilaseicento anni, nel contesto storico in cui ci siamo trovati durante il periodo pandemico?

Non avrebbe forse riconosciuto che, oltre a dukkha — la sofferenza prodotta dall’ignoranza e dalla brama del singolo individuo — vi potesse essere anche una sofferenza prodotta dalla menzogna e dalla brama del sistema capitalistico neoliberista?

E, di conseguenza, oltre a concepire un sentiero di liberazione per il singolo, non avrebbe forse indicato anche una via per realizzare un nirvana politico-sociale per tutti gli esseri senzienti oppressi da tale sistema?

2. PRECEDENTI: BUDDISMO E RIVOLUZIONE SOCIALE

Nella storia del buddismo non sono mancati monaci che hanno congiunto aspirazione spirituale e impegno sociale.

*Uchiyama Gudo* (1874-1911) e *Taixu* (1890-1947) hanno coniugato l’ideale della liberazione buddista con le filosofie rivoluzionarie moderne: anarchismo, socialismo e critica radicale allo Stato.

A questi due illustri monaci rendo omaggio, con l’umile intento di riprendere le loro osservazioni critiche e riferirle al contesto odierno post-pandemico.

3. IL SILENZIO DEL MONDO BUDDISTA DURANTE LA PANDEMIA

La domanda che mi pongo è questa: come è stato possibile che la stragrande maggioranza del mondo buddista, rappresentato nell’immaginario popolare da Tenzin Gyatso, noto come Dalai Lama, si sia allineata con OMS, Unione Europea e governi nazionali, condividendo la narrazione ufficiale e la gestione di quella che, a chi fin da subito ne ha avuto consapevolezza, appariva una psico-pandemia mediatica costruita attorno alla diffusione di SARS-CoV-2?

Questo silenzio risulta ancora più grave se consideriamo l’indifferenza di monaci, laici e rappresentanti dell’Unione Buddista Italiana riguardo alla posizione assunta in quel periodo.

*In Italia*

L’UBI, l’organizzazione che rappresenta ufficialmente le diverse tradizioni buddiste, ha applicato pedissequamente i decreti sul green pass, arrivando a sospendere le attività in presenza per chi ne era sprovvisto.

Ma ciò che è ben più grave per un’istituzione che dovrebbe occuparsi della salute della mente e della dimensione spirituale — in accordo con l’insegnamento del Buddha della Medicina — è l’aver sostenuto la campagna di inoculazione di quella che veniva definita “vaccino”.

Proclamando che assumerlo fosse un atto di compassione per evitare il contagio, non si è distinta dalle dichiarazioni di Papa Bergoglio: “È un atto d’amore vaccinarsi” e del Presidente Mattarella: “È un dovere civico; non si invochi la libertà per sottrarsene!”.

*Nel resto del mondo*

I monaci hanno indicato pratiche diverse: mantra, amuleti, infusi, meditazione. Sul web sono circolate immagini di monaci con mascherina in fila nei centri vaccinali. Persino a grandi statue di Buddha sono state messe le mascherine.

In Italia, il centro Zen di Firenze mostrava sul sito monaci meditanti con la mascherina, affermando che quella fosse la pratica corretta del Buddha. E l’Anapanasati, l’insegnamento sul respiro naturale?

Ciò che ha accomunato quasi tutti, tranne alcune realtà Theravada della Foresta in Asia, è stato sostenere con convinzione la campagna di un siero definito vaccino. Studi di scienziati indipendenti lo indicavano invece come un siero genico, una sperimentazione su larga scala sulla popolazione.

4. DOVE È FINITA LA RETTA VISIONE?

I grandi leader spirituali, nel credere fideisticamente a una sostanza “salvifica”, sono incorsi, nell’ottica del Dharma, nell’attaccamento all’opinione — Ditthi — invece di esercitare il saggio distacco.

Avrebbero dovuto applicare il *Kalama Sutta*: non credere ciecamente ad alcuna narrazione, ma informarsi autonomamente.

Avrebbero dovuto verificare presso OMS, enti del farmaco e case farmaceutiche: reale sicurezza, reale efficacia, percentuale di gravi effetti avversi. Dati che fin dalle prime fasi documentavano morti e danni, ma che per interessi politici e di profitto sono stati minimizzati.

Desta sdegno che menti allenate per anni a “liberarsi” dai Tre Veleni — brama, avversione, illusione — siano state catturate proprio da essi, precludendo Retta Conoscenza, Retta Visione, Retta Condotta.

Il Buddha si definiva *Lokavidu*: conoscitore del mondo. Capacità di vedere la realtà materiale e sociale senza veli.

Ha sempre descritto il samsara come governato da lobha, dosa, moha: avidità, avversione, illusione.

È pensabile che i rappresentanti dell’UBI non ne abbiano avuto cognizione? Sono stati ingenui o hanno “obbedito” ad altre logiche?

Se si fosse diffusa questa consapevolezza si sarebbe potuto:

1. *Ridurre il terrore* del contagio e della morte, diffuso da media e istituzioni, spingendo le persone a cercare altre fonti.

2. *Dissuadere* dall’introdurre nel corpo una sostanza sconosciuta e imposta con l’obbligo e la perdita del lavoro.

3. *Indirizzare* verso quei pochi medici che curavano a domicilio fin dai primi sintomi, anziché obbedire ai protocolli del ministro Speranza.

Questo avrebbe creato una massa critica in grado di smentire la narrazione del “vaccino come unica cura” e forse salvato migliaia di persone lasciate aggravarsi a casa.

5. DUE VOCI FUORI DAL CORO

A mia conoscenza solo due monaci Theravada ebbero il coraggio di parlare:

1. *Bhante Dhamma Sila*, abate del tempio di Reggio Calabria. Nel video “Anche i buddisti si incazzano” denunciò la campagna vaccinale.

2. *Ajahn Punnadhammo*, monaco della foresta thailandese. Nel video “Ajahn Punnadhammo ha alcune idee strane sui vaccini covid” richiamò il precetto del NON UCCIDERE e il Kalama Sutta. Definì il comportamento dei suoi confratelli come adesione a una vera e propria DARK AGENDA.

6. COMPLICITÀ E CONSEGUENZE

Che questa narrazione sia stata frutto di una programmazione neuro-linguistica e di ingegneria sociale per testare fino a che punto le persone fossero disposte ad accettare misure liberticide, è ormai evidente.

Ma il fatto che a tutt’oggi il mondo buddista rimanga in omertoso silenzio, ignorando le verità che emergono dalla Commissione d’Inchiesta, pone i suoi rappresentanti come complici di un crimine contro l’umanità.

Sostenere quel siero come atto compassionevole ha provocato:

– Decessi in tutte le fasce d’età

– Gravi disabilità fisiche e psichiche

– Insorgenza di nuove patologie

– Riattivazione di tumori e morti improvvise

– Migliaia di persone abbandonate, senza giustizia né cure

La maggioranza dei buddisti ha dimostrato che le proprie menti non erano radicate nel Risveglio, ma catturate dall’Eggregore della paura per la sopravvivenza del corpo, dimenticando la dimensione psichica e spirituale.

Hanno agito con falsa coscienza e coscienza infelice, completamente assorbiti dall’egemonia culturale capitalista: fede nel mercato, fede nella Big Pharma, fede nel paradigma scientista.

7. BUDDISMO COME SIMULACRO: IL “NON-BUDDISMO”

Una possibile spiegazione risiede nella trasformazione che il Buddha-sasana ha subito in Occidente.

Lo studioso Glen Wallis parla di *“non-buddismo”*: la decostruzione dell’edificio buddista basato sulla “decisione”, cioè sulla sovrapposizione di terminologia ed epistemologia buddista applicata a prescindere dalla realtà. Dalle macerie ricostruire una prassi funzionale al nostro tempo, conservando il nucleo: ridurre la sofferenza e far emergere la Mente del Risveglio.

Oggi l’insegnamento è diventato un *simulacro*, un’iperrealtà baudrillardiana.

I fruitori ne assumono i simboli — campane, statue, incensi, gadget — più che il fine: il Risveglio della Mente.

Miti come “smetti di pensare” e “rimani nel qui e ora”, isolati da Sila, Samadhi, Prajna, rendono l’individuo decerebrato e incosciente del contesto storico-politico.

L’ideologia neoliberista trova un alleato perfetto: forgia individui concentrati e resilienti per il lavoro. Da qui il business della Mindfulness aziendale.

8. DHARMA E SISTEMA: UNA COMPATIBILITÀ PERICOLOSA

Sia la visione neoliberista che quella buddista canonica vedono la causa del dukkha nel singolo. Nessuna delle due contempla quanto il sistema economico-politico favorisca quei Tre Veleni di cui il sistema stesso si nutre.

Le istituzioni sono incarnazione di brama di potere, avidità di profitto, repressione del cambiamento, illusione democratica.

Così il buddismo scolastico diventa funzionale al regime. Offre surrogati che fanno rimuovere la consapevolezza di vivere in un sistema che impedisce lo sviluppo spirituale e sacrifica gli esseri umani sull’altare del mercato.

Il buddismo occidentale è diventato esso stesso Maya: una *REALE ILLUSIONE* scambiata per autentico percorso di Risveglio. E l’esempio più esplicito è stato il periodo pandemico.

9. ZOE’ E BIOS: LA CATTURA DELLA VITA

Un esempio chiave è la distinzione tra *ZOE’* — nuda vita biologica — e *BIOS* — vita sociale, politica, spirituale.

Con la scusa della guerra al virus, lo Stato di Eccezione ha sospeso l’ordine giuridico. La ZOE’ è stata catturata dal potere politico.

Come dice Giorgio Agamben: “Per paura di ammalarsi, l’umanità ha accettato di rinunciare a tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta”.

Se i buddisti non fossero rimasti nella loro gabbia concettuale, avrebbero potuto cogliere questa consapevolezza ed evitare di essere coautori di una gestione bio-politica della pandemia.

10. CONCLUSIONE: TORNARE AL DHARMA ORIGINARIO

Siddhartha Gautama si è risvegliato da solo, senza aderire a sistemi. Il Buddha non ha fondato una religione, ma indicato un sentiero: Ehipassiko — “vieni e verifica”.

Alla sua dipartita ammonì: “Siate isola e lampada a voi stessi. Chi pratica il Dharma vedrà me sempre”.

Ciò che ha insegnato è una *gnoseologia*: una griglia per conoscere la realtà e ridurre l’ignoranza. Solo la Mente del Risveglio ci mantiene liberi da ogni potere politico, ideologico, religioso.

Come diceva Lin Chi: “Se incontri il Buddha, uccidilo!”

Cioè: non attaccarti all’immagine, ma realizza tu stesso la verità.

C’è da auspicare che l’intero mondo buddista sia animato da *Hiri* — vergogna morale — per le azioni non-dharmiche compiute, e compia pratica di pentimento per estinguere il karma negativo creato.

Appendice biografica

Maurizio Xing Wu sono un Ex monaco buddista ordinato in Taiwan nel 1999 nella tradizione Chan e della Terra Pura. Dal 2006 vivo da laico, praticando e verificando gli insegnamenti del Buddha nel mondo.

Ho vissuto in un piccolo tempio a Lerici con l’abate Tae Ye Sunim, monaco zen coreano, fino al 2006.

Da laico ho continuato a praticare, verificando gli insegnamenti del Buddha nella vita quotidiana.