Se avete seguito questa serie di articoli, forse avrete notato una certa difficoltà da parte mia. Gran parte degli articoli di questa serie li ho dedicati a esaminare i vari rami del fantastico, con le relative implicazioni politiche che se ne possono trarre, anche con qualche forzatura, ad esempio parlando della futurologia che non è propriamente un genere letterario, del fantastico nei videogiochi, oppure di quella sorta di genere pseudo-esoterico che è nato in anni recenti sulla scia del Codice Da Vinci di Dan Brown, ma voi capite facilmente che questo è un tipo di discorso che non può essere prolungato all’infinito.

C’è poi un blocco di articoli nei quali mi sono dedicato a esaminare il fantastico delle varie nazionalità o lingue non anglosassoni, cominciando dalla Germania e comprendendo i Paesi di lingua tedesca come l’Austria o la Svizzera, ricordando che con il romanticismo la Germania è stata la patria d’origine del fantastico moderno, poi l’Italia, la Francia e i Paesi francofoni, il fantastico iberico e latino-americano, e infine slavo e russo. In esso, mi premeva soprattutto evidenziare un concetto: altre letterature europee, o comunque rientranti nell’ecumene euro-occidentale come nel caso dell’America latina, avevano potenzialità non dissimili o maggiori di sviluppare i temi del fantastico, e che la predominanza quasi assoluta che hanno in esso i Paesi di lingua inglese, non è dovuta al fatto che questi ultimi siano particolarmente portati per questo genere di letteratura, ma unicamente al fatto che, per disgrazia dell’umanità, un Paese di lingua inglese, gli Stati Uniti d’America, è diventato la potenza dominante a livello planetario.

Anche questo è un campo che presenta precisi limiti tematici, e che non potevo protrarre oltre un certo punto. Avevo francamente pensato di non poter aggiungere ulteriori articoli alla serie, ma alcuni altri me ne sono, per così dire, usciti spontaneamente fuori dalla penna (vabbè, dalla tastiera) come eccezioni, ad esempio, la trentottesima parte. Poiché ogni volta trovare settimanalmente argomenti nuovi da collocare su “Ereticamente” è una sfida abbastanza impegnativa, avevo pensato di riproporre un mio racconto, uno dei più “politici” che abbia scritto, Te li ricordi quei giorni, fidando nel fatto che, trattandosi di un pezzo di narrativa e non di saggistica, si potesse fare un’eccezione al principio dell’inediticità dei testi che compaiono sulle nostre pagine elettroniche, poi ci ho ripensato, perché la storia sottintesa al racconto è forse non meno interessante del racconto stesso, e non implica solo le mie vicende personali, ma un bel pezzo della storia della fantascienza italiana.

Ancora, la trentanovesima parte, ossia l’articolo immediatamente precedente a questo, è costruito in una maniera abbastanza inconsueta per questa serie, come un articolo di notizie, modalità che adotto, ad esempio per L’eredità degli antenati, ma qui scarsamente applicabile, approfittando di tre fatti, un articolo apparso su “Periodismo.com” sugli spaventosi e costosissimi flop recentemente registrati al botteghino dalle pellicole hollywoodiane a tema fantastico, la notizia che un mio articolo apparso su “Ereticamente” è in finale all’Hyrkanian Award della Robert Howard Foundation, cosa che considero un importante riconoscimento non solo al sottoscritto, a anche allo spessore di tutto il lavoro culturale fatto in questi anni da “Ereticamente”, e infine l’uscita dell’antologia S\Confinati, un racconto della quale si prestava a interessanti considerazioni politiche.

Premesso tutto questo, mi sembrava che non restasse altro da dire, ma a maggio “Ereticamente” mi ha pubblicato un articolo su uno di quei temi scabrosi che molti preferiscono non affrontare, il razzismo anti-bianco, che in realtà è il vero volto di tanto antirazzismo di sinistra.

Rileggendo l’articolo in vista della pubblicazione, ho avuto una specie di cortocircuito mentale. Nella fantascienza – mi sono chiesto – soprattutto ovviamente di autore americano – si trovano esempi di razzismo anti-bianco, di connivenza con il piano Kalergi che mira alla cancellazione delle etnie di ceppo europide?

Eccome, a pensarci bene, se ne trovano un bel po’.

Un esempio addirittura palmare in questo senso, è il romanzo Extro dello scrittore americano Alfred Bester, noto come Connessione computer nell’edizione italiana della Editrice Nord.

Bester non si limita a profetizzare che in un futuro che non appare lontanissimo, la questione razziale negli USA sarà risolta mescolando bianchi e neri fino ad avere una popolazione di un indistinto color caffelatte, ma apprendiamo anche che nel futuro da lui immaginato, i bianchi puri sono pochissimi, per di più affetti da numerose malattie genetiche a causa degli incroci fra consanguinei, e qui vediamo un altro “pallino” della mentalità progressista yankee per la quale una condizione monorazziale è sostanzialmente paragonata all’incesto, come se non fossero esistite e non esistano tuttora numerose popolazioni razzialmente uniformi e geneticamente sane. Orwellianamente, la manipolazione del futuro comporta la riscrittura falsata del passato.

Un punto sul quale non si può non concordare, vista la differenza di Q. I. tra bianchi e neri rivelata da tutti i test, è che in questa America meticcia del futuro, assistiamo a un pauroso degrado dell’istruzione. Nel romanzo, una ragazza, per dimostrarsi colta, si mette a recitare l’alfabeto, ma poiché meno colta di quel che pensa di essere, non riesce ad andare oltre la lettera L.

Una cosa che apprendiamo da diversi film come Un tranquillo week end di paura o Le colline hanno gli occhi e anche da diversi episodi della serie X Files, è che gli yankee sembrano considerare la gente di campagna una massa di degenerati pervertiti dagli istinti omicidi. Da dove viene questa brillante idea?

A svelarci l’arcano, è lo scrittore e imprenditore, nonché economista vicentino Eugenio Benetazzo, che ha vissuto per diversi anni negli Stati Uniti, e li conosce piuttosto bene, e lo fa in un saggio dal titolo in dialetto veneto, Gheto capio, cioè “Hai capito?”

Nel momento in cui Benetazzo scriveva il suo saggio, la popolazione bianca di origine europea degli Stati Uniti era circa il 60%, almeno non tenendo conto della vigorosa immigrazione clandestina “ispanica” che ne sta mutando la fisionomia (va da sé che questi “ispanici” hanno assai poco a che fare con la Spagna e sono perlopiù indios meso e sudamericani o meticci). Poiché il saggio risale a diversi anni fa, considerando la minore esuberanza demografica dei bianchi di origine europea rispetto a neri, asiatici e “ispanici”, oggi la percentuale è certamente minore, se non sono già diventati minoranza nella pseudo-nazione yankee.

Ma sbaglieremmo di molto se pensassimo che la popolazione statunitense sia distribuita uniformemente sul territorio per componenti etniche, infatti Benetazzo ci spiega che:

“Sono i nuclei di insediamento nelle aree rurali che alzano abbondantemente la percentuale dei bianchi per tutta la popolazione, tuttavia queste piccolissime comunità vivono di una economia stanziale caratterizzata da relazioni commerciali quasi rarefatte: difficilmente vi troverete la sede di una grande corporation o il jet market di una famosa catena alimentare”.

In altre parole, se è possibile girare Detroit in lungo e in largo senza incontrare una sola faccia caucasica, questi pervertiti campagnoli sono i bianchi che, oltre ad avere un peso quasi inesistente nell’economia USA, sono costantemente presentati come perversi degenerati in forza dell’equazione che uguaglia il non meticciato all’incesto.

E ricordiamo pure una serie poliziesca come “CSI, scena del crimine”, dove i profiler della FBI, sulla base di una semplice impronta di scarpa, deducono che l’assassino è “bianco, fra i trenta e i cinquant’anni”. Bianco, invariabilmente, eppure le statistiche rivelano con molta chiarezza che i neri hanno una propensione a delinquere cinque volte maggiore dei bianchi e una propensione agli stupri dieci volte maggiore.

E’, se lo ricordate, lo stesso veleno ideologico sparso a piene mani da Noel Ignatiev, appartenente – guarda un po – allo stesso gruppo etnico e pseudo-religioso di Marx, Freud, Einstein e Levi Strauss.

“L’obiettivo di abolire la razza bianca è così desiderabile che è difficile credere che possa trovare un’opposizione diversa da quella dei suprematisti bianchi”.

Oppure, sul nostro stesso suolo europeo, in Francia, dalla LDNA (Ligue de Defense Noire Africaine):

“Europei e famiglia, il vostro genoma è criminale, ipocrita, menzognero”, che ci svela il vero volto razzista anti-bianco di tanto preteso antirazzismo.

Tuttavia, commetteremmo un grave errore se pensassimo che quello di Alfred Bester sia un caso isolato. Uno degli autori più quotati della fantascienza americana è Philip Jose Farmer, e uno dei suoi cicli narrativi più noti è il Ciclo del Fiume, dove immagina che gli uomini vissuti sulla Terra, e tra questi vari personaggi storici, anche di epoche diverse, rinascano a una seconda vita in un mondo dove si trovano sulle sponde di un immenso fiume. Tra i vari personaggi che costituiscono questo vasto ciclo di romanzi corali, a un certo punto ne compare uno appartenente alla minoranza nera russa. Siete sobbalzati sulla sedia? Bene, a suo tempo, anch’io.

Farmer spiega che i Russi – da sempre razzisti e cattivi, naturalmente – avrebbero sempre occultato la loro minoranza nera, a cui peraltro sarebbero appartenuti personaggi come lo scrittore Aleksander Puskin. Una breve ricerca su Wikipedia mi ha permesso di verificare che Puskin aveva in effetti una fisionomia poco caucasica, ma perché aveva antenati etiopi. Dal punto di vista genetico, la Russia è al 95% caucasica, presenta una componente mongolica pari al 5%, e di neri subsahariani non ce n’è proprio traccia.

Ricorderete, spero, la lezione di Orwell. Non è vero ciò che è vero, ma quel che si riesce – che il potere riesce – a far credere alla gente che sia vero. La menzogna alla quale Farmer aderisce, cosciente o no che sia della sua falsità, è che le mostruosità multietniche nelle quali si stanno trasformando le nostre società, sia qualcosa di “normale” e “sempre esistito”, e che perciò, se la Russia non presenta nulla di simile, è perché lo occulta o lo ha occultato.

Quando ha scritto 1984, George Orwell l’ha concepito come un attacco contro i totalitarismi, ma quella che ha descritto in realtà, è la fase terminale della democrazia con la sua asfissiante political correctness e la capacità mediatica di distorcere la percezione della realtà.

E tanto per rimanere in tema russo, come dovremmo sentirci nei confronti dell’americanismo, ce lo dice il titolo del romanzo di un autore russo, Fedor Dostoevskij, Umiliati e offesi.

L’egemonia planetaria assunta dagli Stati Uniti dopo il 1945 e ancor più dopo il 1991 con la caduta dell’Unione Sovietica, ha fatto sì che essa risultasse dominante nel fantastico come in tutti gli altri campi, anche se ad esempio autori inglesi hanno potuto approfittare del fatto di appartenere almeno linguisticamente allo stesso ecumene anglofono, da John R. R. Tolkien, ad Arthur Clarke, a Fred Hoyle.

Nonostante l’interesse e la ricchezza dei fantastici nazionali di cui vi ho parlato in precedenza, gli autori fantastici non anglosassoni che sono riusciti a raggiungere un livello internazionale, sono pochissimi, si possono contare sulle dita di una mano. Togliendo il francese Jules Verne che è ottocentesco, l’argentino Jorge Luis Borges, il tedesco Michael Ende, il polacco Stanislav Lem, e dubito che si possa seriamente menzionare altro.

Soprattutto per quel settore specifico della letteratura fantastica che è la fantascienza, quella statunitense o comunque anglosassone, non ha soltanto occupato tutto lo spazio disponibile, ma costituisce anche il tipo, il modello a cui gli altri fanno riferimento.

Eppure, se ci sforziamo di guardare le cose da una certa distanza, ci accorgiamo che in ciò c’è qualcosa di profondamente sbagliato, di malato oserei dire.

Sapete ad esempio chi è l’autore di fantascienza che vanta il maggior numero di trasposizioni cinematografiche dei suoi romanzi e racconti? Philip K. Dick. Questo è certamente avvenuto sulla scia del successo di Blade Runner, la pellicola che nel 1982 Ridley Scott ha tratto dal suo romanzo Il cacciatore di androidi, e una volta tanto vediamo che il film è decisamente migliore del romanzo che l’ha ispirato.

Tuttavia, se ci pensiamo è una vera stranezza, perché l’universo letterario di Dick è quanto sembrerebbe meno adatto a trasposizioni cinematografiche rivolte al grande pubblico, si tratta infatti di un universo cupo, angoscioso, claustrofobico, quale ci aspetteremmo da un autore la cui mente e la cui esperienza esistenziale sono state segnate dalla tossicodipendenza, gorgo nel quale per un periodo della sua vita, Dick era effettivamente caduto. Dick era effettivamente convinto che stavamo veramente correndo verso gli orrori di una terza guerra mondiale da combattersi con armi nucleari, che la scienza non poteva che sfuggire di mano all’uomo, che i poteri pubblici non facevano altro che cospirare contro i cittadini nell’intento di renderli schiavi. La sua visione del mondo si potrebbe definire un complottismo anarcoide.

Una pellicola come Screamers del 1995, anch’essa tratta da un suo racconto, angosciosa e truculenta, è molto di più il vero Dick di quanto lo sia Blade Runner. D’altra parte anche riguardo a quest’ultimo, la sceneggiatura di Ridley Scott, la bellezza delle immagini, le notevoli performance recitative di attori come Harrison Ford e Ruthger Hauer fanno passare inosservata la crudeltà della storia: sono stati creati degli esseri umani artificiali, degli androidi quasi in tutto simili alle persone normali, che naturalmente sono sfuggiti al controllo, e il compito dei cacciatori di androidi è appunto quello di individuarli ed eliminarli senza alcun riguardo al fatto che si tratta di creature senzienti.

Io direi che esiste una sola strada percorribile per il fantastico e la fantascienza italiani, ma anche per quelli degli altri Paesi non anglofoni, quella di allontanarsi il più possibile dai modelli americani.

NOTA: Nell’illustrazione, a destra Connessione computer di Alfred Bester, al centro un romanzo del Ciclo del Fiume di Philip Jose Farmer, a sinistra Cacciatore di androidi di Philip K. Dick.