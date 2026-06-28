Leopardi e il Nichilismo Occidentale – Giuseppe Chiantera

La lettura di Emanuele Severino tra verità dell’essere e destino della modernità

Abstract

Giacomo Leopardi è stato a lungo confinato nell’immagine del poeta del pessimismo. A partire dal secondo Novecento la critica — da Luporini a Timpanaro, da Binni a Prete — ha progressivamente riconosciuto in lui uno dei pensatori più originali e radicali dell’Ottocento europeo. Il presente testo esamina l’interpretazione proposta dal filosofo bresciano Emanuele Severino, che nel saggio Il nulla e la poesia (1990) colloca Leopardi al cuore stesso della storia del nichilismo occidentale.

Per Severino, l’intera civiltà occidentale è fondata su un errore ontologico fondamentale: la convinzione che gli enti possano nascere dal nulla e nel nulla tornare. Questa persuasione — presente già in Platone, nella teologia cristiana e nella scienza moderna — trova il suo compimento storico nella tecnica contemporanea, che tratta ogni cosa come disponibile alla produzione e alla distruzione. Leopardi, secondo Severino, è tra i pochi pensatori che abbiano avuto il coraggio di guardare direttamente in questo abisso senza cercare compensazioni: a differenza di Nietzsche, che reagisce al tramonto della metafisica proponendo la volontà di potenza, Leopardi contempla la precarietà di tutto senza tentare alcuna redenzione. La sua radicalità consiste precisamente in questo rifiuto delle consolazioni.

Il testo ricostruisce le tappe di questa interpretazione attraverso i testi leopardiani principali — lo Zibaldone, le Operette morali, il Cantico del gallo silvestre, La ginestra — e la confronta con le letture alternative della critica novecentesca, che valorizzano rispettivamente la dimensione materialistica (Timpanaro), storico-civile (Luporini e Binni) e poetico-conoscitiva (Prete) del pensiero leopardiano. Ne emerge un quadro nel quale la lettura severiniana illumina aspetti essenziali dell’opera leopardiana — la sua portata ontologica, il confronto con il nulla, l’etica della solidarietà come risposta alla fragilità condivisa — senza però esaurirne la complessità. Leopardi attraversa il nichilismo senza identificarsi completamente con esso, e questa irriducibilità è precisamente ciò che ne spiega la perdurante attualità.

∞∞∞

1. Leopardi filosofo: oltre il poeta del pessimismo

Giacomo Leopardi occupa nel panorama della cultura europea una posizione singolare e, per certi versi, ancora irrisolta. Tradizionalmente consegnato alla storia letteraria come il poeta della rimembranza e del dolore, egli è stato progressivamente riconosciuto anche come uno dei pensatori più originali e radicali dell’Ottocento. Le sue riflessioni sulla natura, sulla felicità impossibile e sul destino dell’uomo hanno una portata filosofica che nessuna categoria puramente letteraria riesce ad esaurire.

Per lungo tempo l’autorità di Benedetto Croce aveva cristallizzato un’immagine riduttiva: il Leopardi poeta era grande, il Leopardi pensatore era secondario, quasi un’appendice fastidiosa alla purezza lirica. A partire dalla metà del Novecento questa lettura è stata progressivamente smantellata. Cesare Luporini, Walter Binni, Sebastiano Timpanaro, Antonio Prete hanno restituito alla speculazione leopardiana la sua piena dignità filosofica, mostrando come lo Zibaldone — quarantaquattromila pensieri redatti tra il 1817 e il 1832 — non sia un deposito di lamentele esistenziali ma un autentico laboratorio teorico nel quale si affrontano questioni fondamentali: la natura del desiderio, il rapporto tra ragione e immaginazione, il significato del dolore, la critica dell’antropocentrismo.

Il pensiero leopardiano non è un sistema. Non possiede l’architettura deduttiva di Kant né la dialettica di Hegel. Si sviluppa per intuizioni, analisi psicologiche, osservazioni sparse che tuttavia convergono verso una visione del mondo sorprendentemente unitaria. Al centro vi è una tensione irrisolvibile: l’uomo desidera naturalmente una felicità infinita, ma nessun oggetto reale è in grado di soddisfare tale aspirazione. Questa sproporzione non dipende da condizioni storiche contingenti ma appartiene alla struttura stessa della natura umana. È il nucleo di quello che la critica ha chiamato pessimismo cosmico — la convinzione che il dolore non sia un incidente della storia ma una legge dell’universo.

La natura, nella maturità leopardiana, non è madre amorevole ma forza impersonale e indifferente. Lo mostra con chiarezza il Dialogo della Natura e di un Islandese, nel quale la Natura dichiara di non essersi mai preoccupata della felicità degli uomini: l’universo segue leggi necessarie, e la sofferenza degli individui non possiede alcun significato particolare. L’uomo non occupa alcuna posizione privilegiata nel cosmo. È una delle molte forme assunte dalla materia nel corso della sua evoluzione, destinata come tutte le altre a dissolversi.

Da questa consapevolezza non nasce però, in Leopardi, una semplice disperazione. Nasce piuttosto una proposta etica. La Ginestra — l’ultima e più complessa delle opere poetiche — indica nella solidarietà tra gli uomini, fondata non su illusioni religiose o progressiste ma sul riconoscimento del comune destino di fragilità, la sola risposta possibile alla condizione umana. È un’etica senza fondamento trascendente, costruita sull’accettazione lucida della verità.

* * *

2. Emanuele Severino e la critica del nichilismo

Emanuele Severino (1929–2020) è stato il più sistematico e il più radicale dei filosofi italiani del Novecento. Il nucleo della sua riflessione è una tesi apparentemente paradossale: ogni ente è eterno. Non nel senso religioso o spiritualistico del termine, ma in senso ontologico rigoroso. Se qualcosa è, non può non essere. Pensare il contrario — credere che le cose nascano dal nulla e nel nulla ritornino — è la contraddizione più profonda della civiltà occidentale, ciò che Severino chiama nichilismo.

Il punto di partenza è il ritorno a Parmenide. L’essere è, e non può non essere: questo principio, che la tradizione filosofica successiva ha progressivamente dimenticato o aggirato, è per Severino la sola verità autentica. Platone, Aristotele, la teologia cristiana, la scienza moderna condividono tutte la convinzione che gli enti possano sorgere dal nulla e tornarvi: questa persuasione, ovvia all’esperienza quotidiana, è secondo Severino soltanto apparente. La nascita e la morte non sono il passaggio tra essere e nulla ma il manifestarsi e lo scomparire di ciò che è eternamente. Gli enti non nascono né muoiono: entrano ed escono dall’orizzonte dell’apparire.

La tecnica moderna rappresenta per Severino il compimento storico di questo nichilismo. La possibilità di trasformare, produrre e distruggere ogni cosa presuppone la convinzione che ogni ente sia disponibile alla manipolazione, privo di necessità intrinseca. La civiltà contemporanea — nella sua politica, nella sua economia, nella sua scienza — è interamente dominata da questa fede. La tecnica non è uno strumento neutro: è la forma suprema del volere che il nulla possa diventare essere e l’essere possa diventare nulla.

All’interno di questa diagnosi della modernità, Leopardi assume un’importanza del tutto inattesa. Non come poeta pessimista, non come osservatore acuto della condizione umana, ma come uno dei pochi pensatori della tradizione occidentale che hanno avuto il coraggio di guardare direttamente nell’abisso del nichilismo senza rifugiarsi in consolazioni.

* * *

3. Il Leopardi di Severino: il nichilismo portato alle sue estreme conseguenze

Il saggio Il nulla e la poesia (1990) contiene la più articolata esposizione dell’interpretazione severiniana di Leopardi. La tesi è netta: Leopardi è uno dei più coerenti interpreti del nichilismo occidentale perché riconosce apertamente, senza tentare di attenuarla, la destinazione di tutte le cose al nulla. Mentre altri pensatori — da Hegel a Marx, da Nietzsche a Heidegger — cercano in qualche modo di salvare l’essere dall’abisso del niente, Leopardi contempla la distruzione senza cercare rimedio.

Il confronto con Nietzsche è particolarmente illuminante. Entrambi denunciano la crisi delle credenze tradizionali, riconoscono il tramonto della metafisica e della religione, comprendono che il mondo non possiede alcun significato prestabilito. Ma Nietzsche reagisce proponendo la volontà di potenza e l’oltreuomo come nuove forme di affermazione della vita: tenta ancora, secondo Severino, una forma di redenzione. Leopardi non cerca compensazioni. Rimane nella contemplazione della verità tragica dell’esistenza. Per questo motivo Severino lo considera, paradossalmente, più radicale e più onesto del filosofo tedesco.

L’analisi severiniana procede attraverso i testi. Nello Zibaldone legge la progressiva maturazione di una consapevolezza nichilistica: i pensieri leopardiani mostrano un mondo nel quale ogni desiderio è strutturalmente impossibile, ogni piacere si rivela insufficiente, ogni certezza si dissolve. Nelle Operette morali individua la più compiuta rappresentazione filosofica di questa verità: il Dialogo della Natura e di un Islandese, il Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, il Cantico del gallo silvestre costituiscono insieme una fenomenologia del nichilismo che supera i confini della letteratura per diventare ontologia.

«Tempo verrà che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta.»

Questo passo del Cantico del gallo silvestre è per Severino una delle affermazioni più radicali del pensiero europeo: Leopardi non si limita a sostenere la mortalità degli individui ma estende la dissoluzione all’intero cosmo. L’essere stesso — nella percezione leopardiana — appare destinato a scomparire. È il nichilismo portato alle sue conseguenze ultime.

La Ginestra occupa nella lettura severiniana un posto privilegiato. La solidarietà che Leopardi propone nei versi finali non è per Severino una semplice consolazione umanistica: è l’unica risposta eticamente autentica a una condizione che non può essere negata né elusa. Gli uomini si uniscono non perché condividano una speranza ma perché condividono una verità. La fraternità nasce dalla conoscenza, non dall’illusione.

* * *

4. Le obiezioni: un Leopardi più complesso

L’interpretazione di Severino ha avuto il merito indiscutibile di restituire a Leopardi una statura filosofica pari a quella dei grandi pensatori europei. Ma ha anche suscitato obiezioni significative, che vale la pena considerare con attenzione.

Cesare Luporini, nel fondamentale Leopardi progressivo (1947), proponeva una lettura opposta per orientamento: il Leopardi che conta non è il contemplatore del nulla ma il critico delle illusioni ideologiche che impediscono all’uomo di comprendere la propria situazione storica. La solidarietà della Ginestra non è accettazione quietista del destino ma proposta concreta di emancipazione. Da questa prospettiva la lettura severiniana appare eccessivamente astratta, troppo preoccupata dell’ontologia per ascoltare la voce civile e politica del poeta.

Sebastiano Timpanaro insisteva sulla matrice illuministica e materialistica del pensiero leopardiano. Leopardi è un pensatore che si confronta con i problemi concreti dell’esistenza — la malattia, il dolore fisico, la morte biologica — e li afffronta con gli strumenti del naturalismo moderno. Trasformarlo in un pensatore dell’essere e del nulla significa, secondo Timpanaro, allontanarlo dal suo contesto culturale originario e attribuirgli problemi che non erano i suoi.

Antonio Prete ha sottolineato un aspetto diverso: la filosofia leopardiana non può essere separata dalla sua dimensione poetica. La scrittura leopardiana non è il veicolo di una dottrina già formata altrove — è essa stessa una forma di conoscenza. Ridurre la complessità dei testi a uno schema ontologico significa perdere precisamente ciò che li rende irriducibili a qualsiasi sistema.

Il punto più controverso riguarda le illusioni. Per Severino esse sembrano soprattutto ostacoli alla verità: la ragione le dissolve e così rivela il nulla sottostante. Ma molti studiosi sostengono che Leopardi attribuisca alle illusioni un valore positivo e costitutivo. L’amore, la gloria, la patria, la speranza non sono errori da correggere: sono condizioni necessarie dell’esistenza umana, e la loro funzione non si esaurisce nell’inganno. Se così è, allora il pensiero leopardiano non coincide interamente con la logica del nichilismo severiniano: lo attraversa, ma non vi si identifica.

* * *

5. L’attualità del confronto

Il dialogo tra Leopardi e Severino non è soltanto una questione accademica. Esso mette a fuoco alcune delle domande più urgenti della filosofia contemporanea: è possibile pensare la condizione umana senza fondamenti trascendenti? Quale forma può assumere un’etica che riconosce la propria fragilità ontologica? Come si abita un mondo nel quale le grandi narrazioni di senso — religiose, progressiste, nazionaliste — hanno esaurito la loro forza persuasiva?

Leopardi anticipa questa situazione con una lucidità che sorprende ancora oggi. La sua diagnosi della modernità — il progresso della conoscenza coincide con una diminuzione della felicità; la ragione libera dalle illusioni ma priva la vita di significato; la natura è indifferente alle sorti dell’uomo — descrive una condizione che le società contemporanee vivono senza sempre riuscire a nominarla. La secolarizzazione, il pluralismo culturale, la crisi delle ideologie politiche ottocentesche hanno prodotto esattamente quella situazione che Leopardi aveva intuito: un mondo in cui l’uomo deve costruire il proprio significato in assenza di garanzie esterne.

Severino ha avuto il merito di mostrare che questa situazione non è un incidente della storia ma il compimento di una logica che attraversa l’intero Occidente. La tecnica — nella quale l’Occidente contemporaneo ha riposto la propria fede — non è la soluzione al nichilismo ma la sua forma più avanzata. Credere che ogni problema possa essere risolto attraverso la trasformazione tecnica del mondo significa credere che tutto sia disponibile alla manipolazione, che nessun ente possegga una necessità che preceda il nostro volere.

Leopardi non aveva in mente la tecnica nel senso attuale. Ma la sua critica dell’antropocentrismo, la sua denuncia della «superbia» di chi crede che l’uomo sia al centro dell’universo, la sua insistenza sull’indifferenza della natura rispetto ai progetti umani costituiscono un correttivo potente rispetto alle illusioni di onnipotenza che il progresso scientifico e tecnologico continua ad alimentare.

Dove ci porta, alla fine, questo confronto? Non a una risposta definitiva, ma a una domanda più precisa. Leopardi attraversa il nichilismo senza identificarsi completamente con esso: riconosce la precarietà di tutto ma non vi si rassegna passivamente. La solidarietà della Ginestra — quella «social catena» che unisce gli uomini non nella speranza ma nella consapevolezza — indica che una risposta etica è possibile anche senza fondamenti metafisici. È una risposta fragile, costruita sull’accettazione della fragilità. Ma è forse l’unica onesta.

Severino ha letto Leopardi con una grandezza ermeneutica fuori dal comune. Ha colto in lui qualcosa che le letture prevalentemente letterarie o psicologiche avevano lasciato nell’ombra: la dimensione ontologica, il confronto con le strutture più profonde dell’essere e del niente. Il rischio — segnalato da Luporini, Timpanaro, Prete — è che questo sguardo così potente finisca per vedere in Leopardi soprattutto se stesso. Il Leopardi di Severino è un Leopardi enormemente arricchito, ma non è l’unico Leopardi possibile.

La ricchezza del pensiero leopardiano consiste precisamente in questo: nella sua capacità di dialogare con prospettive filosofiche molto diverse senza esaurirsi in nessuna di esse. È questa inesauribilità che spiega la sua continua attualità, e che rende il confronto con Severino — come quello con Luporini, Timpanaro o Prete — non una chiusura ma un’apertura.

Giuseppe Chiantera

* * *

Riferimenti principali

Emanuele Severino, Il nulla e la poesia, Rizzoli, Milano, 1990 ·

Emanuele Severino, Essenza del nichilismo, Adelphi, Milano, 1982 ·

Giacomo Leopardi, Zibaldone di pensieri, a cura di G. Pacella, Garzanti, Milano, 1991 ·

Cesare Luporini, Leopardi progressivo, Editori Riuniti, Roma, 1980 ·

Sebastiano Timpanaro, Classicismo e illuminismo nell’Ottocento italiano, Nistri-Lischi, Pisa, 1965 ·

Antonio Prete, Il pensiero poetante, Feltrinelli, Milano, 1980 ·

Walter Binni, La protesta di Leopardi, Sansoni, Firenze, 1973.