L’ennesima turlupinatura – Maria Cipriano

E’ proprio fresca fresca dei giorni felici di quest’epoca felice in cui viviamo, la lieta novella che la prestigiosa Pala del grande pittore Rinascimentale veneziano Vittore Carpaccio, Madonna con Bambino in trono e sei Santi, un capolavoro del ‘500 che appartiene a tutti gli italiani e non certo agli sloveni né ad alcun altro, è stata ”restituita” alla Slovenia con le solite chiacchiere, camarille, belle parole, tiri mancini, inchini, riverenze, strette di mano, minuetti e quant’altro, accompagnata, inutile dirlo, dal plauso dei media allineati, o peggio ancora dal silenzio prono dei più, un silenzio che va interpretato non sempre come approvazione, bensì come disinteresse, disinformazione, disamore, passività e rassegnazione, una grave malattia multifacce, per giunta contagiosa, ormai endemica in Italia.

È solo una delle miriadi di soggiacenze e soccombenze a cui siamo abituati, s’intende, nient’altro che l’ennesima turlupinatura da aggiungere al lungo elenco contabile, ma ho ritenuto doveroso sottolinearla per dimostrare una volta di più fino a che punto la nostra grande nazione, impicciolita, maltrattata e sgovernata a turno da destri e sinistri, stia perdendo sempre più i pezzi per strada.

Come volevasi dimostrare, infatti, la suddetta Pala, incredibile dictu, è “ritornata” bellamente a Pirano, in Istria, come se Pirano fosse tornata all’Italia.

È tornata forse Pirano alla madrepatria come tutti gli Italiani degni di questo nome vorrebbero? No. E allora perché la Pala di Carpaccio deve ritornare a Pirano? Non c’è una risposta logica né ci può essere.

E visto che gli sloveni hanno a che fare con questa Pala come io ho a che fare con l’Associazione Rivierasca dell’Oceano Indiano, e del resto nulla hanno a che fare neanche con Pirano ove si sono semplicemente installati proditoriamente al posto nostro, la cosa assume i contorni non solo di una turlupinatura, bensì di una beffa vera e propria a danno non solo degli Italiani tutti, ma vieppiù di quegli esuli tremebondi, svagati e benpensanti i quali, coi loro figli e nipoti, nonostante i ricorrenti omaggi di facciata tributati loro dalle istituzioni ogni 10 febbraio, non sono stati nemmeno in grado d’impedirla né, pare, di protestare a voce alta e ferma in modo da creare almeno una sensibilizzazione diffusa. Macchè. Impantanati come sono, tra esuli e rimasti, in un caleidoscopio di associazioni in perenne diverbio reciproco, di ciò ovviamente si approfittano gli sloveni, i quali allungano continuamente l’elenco delle richieste, fra provocazioni e piagnistei, ben sapendo che dall’altra parte non c’è nulla, e, non contenti della Pala del Carpaccio, hanno già fatto sapere che “rivogliono indietro tutto”, vale a dire un centinaio di opere d’arte italiane che a detta loro apparterrebbero alla Slovenia che neanche esisteva quando i nostri grandi artisti dipingevano quelle tele. Opere che furono messe al sicuro al di qua dell’Isonzo per salvarle dai frangenti dell’ultima guerra, e qui devono rimanere.

Anche noi rivogliamo indietro tutto: case e beni, terre e opere d’arte, paesaggi e memorie rubate, morti insepolti, gente sparita nel nulla, rivogliamo indietro le vittime della barbarie titina, e rivogliamo indietro la deliziosa cittadina veneziana di Pirano con la piazza intitolata al grande violinista Giuseppe Tartini, che con gli sloveni e la Slovenia non c’azzeccano niente. Rivogliamo indietro tutta l’Istria, Fiume e la Dalmazia. Dei bei pensierini snocciolati ogni 10 febbraio ce ne facciamo ben poco, visto che chi li pronuncia non è capace di scrollarsi di dosso neanche a parole questi molesti vicini con le loro inaccettabili pretensioni e i grilli che gli girano per la testa, in cima ai quali stanno perfino le città di Gorizia e Trieste che noi gli avremmo rubato. Chi è invisibile brama ritagliarsi un po’ di spazio, chi non ha guarda con invidia a chi ha, dunque gli sloveni sgomitano e sbraitano onde tentar di sgraffignare qualcos’altro oltre a ciò che la Jugoslavia aveva già ottenuto, e non solo con due trattati di pace uno più ingiusto dell’altro: il primo nel 1919 dopo una guerra vinta in cui fummo trattati quasi come l’avessimo persa, e il secondo dopo una guerra persa in cui perfino il “Washington post” ammise l’iniquità del trattamento riservato all’Italia, peraltro deciso dopo accese e lunghe discussioni tra i 21 Stati firmatari i quali non si trovarono affatto d’accordo nel penalizzarci così severamente.

La giustizia non è di questo mondo, si sa, e più di tutti dovrebbero saperlo i frati francescani di Pirano che hanno accolto l’opera italiana con un ridicolo “Benvenuta a casa.” Cioè in Slovenia. Dunque il nostro Carpaccio si sentirebbe a casa tra gli sloveni!

In questo cristianesimo sfilacciato di chiese vuote e miscredenti, nonché di pastori dediti ai lgbt e ai migranti, non sanno codesti francescani che la nostra casa è il Regno dei Cieli? Un meraviglioso luogo multiverso dove però regna la giustizia inappellabile, quella di cui San Paolo raccomandava: “Non fatevi giustizia da soli. Lasciate che sia Dio a farla”.

Che ci pensi dunque Lui.

Maria Cipriano