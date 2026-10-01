La progressiva desacralizzazione della vita – Riccardo Sampaolo

Venerdì 11/09 è morta Emma Bonino, e una morte va sempre ricordata con rispetto, tuttavia il giudizio politico è qualcosa di diverso, e in questo caso è pesantemente negativo; per chiunque abbia nostalgia (e non solo) dell’ Italia comunitaria, cattolica e prepannelliana, le battaglie boniniane degli anni Settanta vanno fondamentalmente viste come strumenti, volti a disarticolare e dissolvere un tessuto sociale, quale quello italiano, già messo a dura prova dagli effetti deleteri dell’urbanesimo e della secolarizzazione, facendo abbracciare al popolo italiano la funesta e illusoria traiettoria della progressiva desacralizzazione della vita, attraverso la proposta di legislazioni che vanno dall’ aborto all’eutanasia.

Il Partito Radicale, che nasce da una scissione a sinistra del Partito Liberale, ha prevalentemente ingaggiato battaglie tese a liberare il singolo dai legami comunitari, ponendolo però “nudo di fronte alla Legge”, e rischiando proprio in questo modo di aumentarne l’isolamento e in un certo senso aggravandone anche il grado di disperazione. Nel momento in cui l’ aiuto può venire solamente dalla freddezza della Legge e dello Stato il rischio di aprirsi a scenari sempre più normativi e sempre meno umani è più che mai fondato, ed è proprio quello che sta avvenendo. Altro aspetto decisamente preoccupante è che nonostante il Partito Radicale prima e +Europa poi siano sempre state forze dal consenso elettorale modesto, le loro battaglie abbiano quasi sempre ottenuto un grande successo, in quanto frequentemente spalleggiate, sia dai più importanti partiti della sinistra, sia da una destra liberale desiderosa di essere al passo dei tempi; l’ apertura, recentemente operata da alcuni settori non marginali della Lega in Veneto, riguardo alcuni aspetti sul fine vita, la dice lunga sulla pericolosissima capacità penetrativa dei “valori radicalpannelliani” non solo nelle aree politicamente adiacenti, ma anche su quelle meno prossime. In definitiva si può agevolmente sostenere che nell’ Italia contemporanea il radicalpannellismo costituisca il nucleo centrale e solido del pensierounicismo, e questa è tutt’altro che una buona notizia.

Riccardo Sampaolo