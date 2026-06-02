Civiltà, tecnologia e cristianesimo – Cristian Taborda (www.kontrainfo.com)

“Sarà l’intervento dei cristiani a impedire che la civiltà tecnologica dia origine a un’oligarchia tecnocratica”, scrisse Augusto del Noce. Forse in altri tempi l’enciclica Magnifica Humanitas sarebbe stata accusata di modernismo – e certamente ci sarà chi la interpreterà in questo modo – per aver affrontato una questione mondana come la tecnologia e l’intelligenza artificiale. Ma quando la Chiesa si trova stretta tra restaurazione e scisma, come la definisce Juan Manuel de Prada, e affronta le problematiche del presente tornando alla Dottrina Sociale della Chiesa e alla tradizione, in un mondo di irreligiosità naturale, di cristianesimo secolare o di eclissi del sacro, come diceva Del Noce, il fatto che Leone XIV condanni il nuovo liberalismo digitale, così come il suo predecessore Leone XIII condannò il liberalismo politico e la massoneria nell’enciclica Libertas Praestantissimum, è un messaggio al mondo, alla cristianità e all’oligarchia tecnologica.

Perché preoccuparci del progresso dell’IA e della tecnologia? Perché rappresenta la più grande avanzata dell’Anticristo; la vittoria del liberalismo assoluto nel mondo terreno, che cerca di assaltare il cielo, come Lenin propose paradossalmente con il comunismo. Probabilmente, l’assalto al cielo proposto dai tecno-oligarchi finirà come l’assalto alle Tuileries della Silicon Valley. Il trionfo dell’ateismo è stato totale nel progresso tecnologico, che si presenta come neutrale, sprovvisto di morale. In realtà, sono stati il ​​razionalismo, la tecnologia e il calcolo a scatenare la macchina da guerra a metà del XX secolo, che ora libera i suoi demoni sotto la logica degli algoritmi e dell’automazione, aprendo la strada al totalitarismo e alla decadenza europea, che ha perso i principi su cui si fondava: la religione, la libertà, la democrazia e le verità universali. Augusto del Noce diceva che il totalitarismo trionfa quando vengono eliminate la fede, la speranza e la solidarietà, qualità essenzialmente umane che contribuiscono alla dignità dell’essere umano, qualcosa di cui è priva qualsiasi “intelligenza” artificiale.

Il cattolicesimo è oggi la sola potenza universale che è riuscita a cavalcare la modernità e a diventare l’unica alternativa alla civiltà tecnologica? Non come antagonista, come lo fu il marxismo o la sua degenerazione, ma come superamento, sebbene per l’Anticristo l’ enciclica possa essere vista come un nuovo manifesto comunista a causa del suo livello di agitazione. La civiltà tecnologica, inevitabilmente liberale e atea, non ha altro destino che l’unificazione del mondo attraverso la tecnologia, come avvertiva Carl Schmitt: un nuovo totalitarismo globale post-ideologico, tecnocratico e transumanista. Il transumanesimo “woke“, mascherato da diritti delle minoranze, teoria di genere, diversità e inclusione, così come il transumanesimo libertario mascherato da diritti individuali, teoria economica, efficienza e innovazione, sono semplicemente due mezzi per lo stesso fine: il postumanesimo e il dominio della tecnologia sull’umanità.

Tecnologia e transumanesimo vanno di pari passo. La negazione dell’umanità o la morte dell’umanità, come affermava Michel Foucault. L’umanità e la religiosità vengono negate e minacciate, di qui la risposta della Chiesa cattolica. Per citare nuovamente Del Noce : ”la civiltà tecnologica si presenta come una nuova civiltà, da cui il culto del nuovo con il suo corrispondente spirito di distruzione”. La risposta della Chiesa alla civiltà tecnologica, con la sua affermazione che si tratta della nuova Babele, restaura la mystica in un mondo di cristianesimo secolarizzato. È una risposta metafisica all’accelerazionismo tecnologico, che è privo di mistero. Come sosteneva Heidegger: la tecnologia moderna è disvelamento; in questo risiede il suo ateismo radicale, la sua apocalisse. Il cattolicesimo, invece, celebra il mistero: l’essere umano, l’immagine del Dio Trino. Un gruppo di miliardari che si credono semidei viene attaccato dall’ enciclica perché affronta anche il problema reale: la mancanza di umanità e sensibilità nell’intelligenza artificiale. Difende la dignità dell’essere umano e il valore del lavoro come libertà di fronte a un progetto che si presenta come qualcosa che prescinde dal genere umano e dal lavoro umano. E’ il ritorno della Dottrina Sociale della Chiesa nel dibattito sul lavoro, e di fronte a questa nuova rivoluzione rilancia la difesa dei principi fondamentali per ogni armoniosa convivenza umana: la difesa del bene comune, non del male minore; la giustizia sociale, non l’ingiustizia (causa di tutte le rivoluzioni, come sosteneva Aristotele); la solidarietà, non l’egoismo. Questi sono i fondamenti della civiltà cristiana occidentale.

La tecnologia non è anti-umana; al contrario, è una proiezione dell’umanità. Tuttavia, la sua applicazione e i suoi interessi di fondo sono nelle mani di un gruppo di oligarchi che credono che l’uomo possa essere Dio e vogliono creare il paradiso in terra, come hanno tentato tante rivoluzioni, per poi generare, al contrario, l’inferno con i loro rivoluzionari ghigliottinati o instaurare regimi totalitari di sterminio e annientamento. Da buon agostiniano, Leone XIV ristabilisce l’ordine gerarchico dei valori, “dispositio plurium secundum inferius et superius“, “l’inferiore dipende dal superiore”. L’intelligenza artificiale non può soppiantare l’umanità, così come l’umanità non può soppiantare Dio. Uno strumento non può essere superiore all’uomo e al lavoratore. Questo è l’ordine gerarchico delle cose. Non è un appello a un nuovo luddismo, né al negazionismo tecnologico, ma all’armonia tra uomo e tecnologia, a mantenere viva la tradizione e i suoi valori, un’alternativa alla civiltà tecnologica, alla dignità dell’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, non della Silicon Valley.